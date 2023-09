Nous le savons, l’industrie du jeu vidéo est un constant mercato entre des vagues de licenciements de plus en plus régulières et parfois une simple perspective de nouveau projet. C’est le cas pour certains grands noms de l’industrie qui semblent pourtant iconiques et attachés à un studio. Arrivant dans une nouvelle entreprise, comme par exemple Xbox, cette icône a souvent pour objectif de travailler fermement sur un point et l’améliorer surtout quand cette personne en question vient du plus grand rival de ce nouvel employeur.

Xbox recrute un talent de PlayStation pour un poste-clé

Mena Sato Kato n’est pas forcément un nom qui parle au grand public et pourtant, elle a travaillé à de nombreux postes chez Sony depuis 1999. Elle avait quitté la firme nippone en 2021 en étant vice-présidente des activités sur mobile. On apprend, après une petite mise à jour de son profil LinkedIn, que cette dernière a rejoint le grand concurrent de PlayStation et à un poste très important. Ainsi, elle est désormais directrice des partenariats au Japon pour Xbox.

Un parcours assez atypique pour cette femme qui a travaillé près de 22 ans pour Sony, mais qui semble tout à fait logique pour Xbox. Étant originaire du Pays du Soleil-Levant, Mena Sato Kato pourra clairement aider Phil Spencer et toute la marque d’Xbox à trouver de nouveaux partenaires importants au Japon. Dans la description du post LinkedIn, on voit notamment qu’elle est chargée des partenariats avec les éditeurs japonais pour Xbox, et ce, depuis juillet 2023.

Mena Sato Kato

Une stratégie importante pour Microsoft

Ce recrutement est extrêmement important pour Xbox qui doit renforcer sa position sur ce marché. Nous savons aussi depuis le récent procès américain qui opposait la marque à la Federal Trade Commission (régulateur des marchés américains) que des plans pour développer l’importance d’Xbox au Japon sont en cours. Nous avons notamment pu voir que la firme américaine s’était penchée sur le rachat de SEGA qui, en plus de son importance dans l’histoire du jeu vidéo, aurait apporté une bien meilleure relation avec le Japon. On comprend donc que le marché japonais est toujours dans les plans pour Phil Spencer qui veut développer l’image de sa marque dans le pays.

Xbox a intensifié ses efforts récemment, notamment grâce au partenariat renforcé avec SEGA, mais aussi avec Square Enix. Récemment le géant nippon et Microsoft annonçaient fièrement une nouvelle collaboration pour sortir FF14 l'année prochaine sur Xbox Series. Le MMORPG devrait ensuite être suivi d'autres épisodes de la licence, beaucoup espérant enfin voir débarquer FF7 Remake sur les deux consoles de Microsoft.