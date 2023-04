Plus que jamais, la guerre entre Sony et Microsoft fait rage. Actuellement, celle-ci tourne surtout autour du rachat d'Activision Blizzard. Mais il ne faut pas oublier le reste. Par exemple, le Xbox Game Pass est un sacré argument de vente face à PlayStation et sa PS5. En revanche, cette dernière propose des exclusivités extrêmement populaires (God of War, The Last of Us...). Elle a également en sa faveur des manettes proposant plus de fonctionnalités. Xbox ne compte cependant pas se laisser faire. Voilà donc qu'elle tease l'arrive d'un nouveau contrôleur. Celui-ci a pour but de faire oublier ceux de la firme nippone. Comment ? En misant sur un aspect très actuel : sa dimension écologique.

Xbox : "une manette verte... à plus d'un titre"

On ne compte plus le nombre de manettes que propose Xbox au fil des années. Avec ou sans batterie, avec des gâchettes supplémentaires ou non, avec fil ou sans... Il y en a pour tous les goûts. Mais celle qui vient d'être dévoilée est particulièrement en phase avec son époque. Le constructeur a en effet décidé de proposer à la vente, dès le 18 avril, une manette fabriquée à partir de matériaux recyclés ! La Xbox Remix Special Edition, de son petit nom, est donc essentiellement constituée de plastiques recyclés, dont un tiers provient de "matériaux regranulés ou regénérés". Au vu de ce choix, Xbox promet aux joueurs que chaque manette sera "unique", avec des "variations subtiles, de tourbillons, de marques et de différentes textures". Le constructeur explique un peu plus sa démarche sur son site.

La regranulation consiste à recycler les éléments des manettes Xbox One pour en faire un matériau pouvant être utilisé afin de créer de nouvelles manettes, tout en s’assurant de la solidité et des performances de ces dernières. Les résines recyclées sont constituées de matériaux recyclés comme des caches-phares, des containers à eau ou des CDs. En optant pour ces différents matériaux et en ajoutant une batterie rechargeable dans la manette, Xbox s’efforce d’utiliser moins de plastique neuf pour réduire la production de déchets. Xbox, via son site officiel

Et au niveau des fonctionnalités, ça donne quoi ?

Toujours via le communiqué publié sur son site, Xbox explique s'être inspiré des couleurs de la Terre, mais également "des paysages en constante évolution de la Terre" pour ce qui est des gâchettes, des poignées, et de la tranche. Quant aux fonctionnalités de la bête, sachez que celle-ci propose tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une manette classique, ni plus ni moins. Tout juste note-t-on qu'elle est compatible avec plusieurs machines de Microsoft et fonctionne grâce à une batterie rechargeable. Cette dernière propose tout de même jusqu'à 30 heures d'autonomie. En parlant d'écologie, les manettes PS5 pourraient en prendre de la graine.

La batterie rechargeable incluse vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables. [...] Une charge de 4 heures maximum vous permettra de profiter jusqu’à 30 heures d’autonomie. Au bas de la manette, vous retrouverez un port jack 3,5 mm pouvant être utilisé pour connecter n’importe quel casque compatible. Discutez avec vos amis en ligne ou partagez vos moments de jeu préférés enregistrés grâce au bouton Share. Rendez votre manette unique en modifiant l’attribution de ses touches via l’application Accessoires Xbox [...]. Utilisez votre manette sur Xbox Series X|S et Xbox One, mais aussi sur PC et sur vos appareils mobiles, grâce à la technologie Bluetooth. Xbox, via son site officiel

La manette Xbox Remix Special Edition

Si l'achat de la manette Xbox Remix Special Edition vous intéresse, sachez qu'elle sera vendue dès le 18 avril sur le Microsoft Store. Son prix est fixé à 84,99€. À partir du 25 avril, d'autres revendeurs pourront aussi la proposer à la vente. L'occasion, peut-être, de l'avoir à des tarifs plus intéressants.