C'est en tout cas ce qu'aurait annoncé Phil Spencer aux équipes de Xbox dans un mémo envoyé dans la matinée (soit très tôt aux États-Unis). Après avoir eu les yeux plus gros que le ventre avec le rachat historique d'Activision Blizzard, l'ogre américain en fait malheureusement payer très cher le prix à ses employés...

C'est en effet l'argument invoqué par le patron de Xbox pour pousser une nouvelle vague d'employés vers la porte. En tout début d'année déjà, le géant américain compensait le contrecoup du rachat d'Activision Blizzard à 69 milliards de dollars en licenciant 1 900 personnes, la plupart venant du groupe appartenant désormais à Microsoft. « Afin d'aligner notre structure d'équipe et gérer notre entreprise pour en assurer le succès sur le long terme après l'acquisition, nous avons pris la décision d'éliminer 650 à travers Xbox », indique Phil Spencer dans le mémo envoyé aux équipes.

La branche gaming de Microsoft éponge donc le coût exorbitant du rachat en « éliminant » 650 postes redondants au sein d'une organisation désormais tentaculaire, comptant une colossale quantité de studios, dont des mastodontes comme Bethesda et donc, plus récemment, Activision Blizzard. Les licenciements s'intéressent en effet à des fonctions d'entreprise et de support chez Activision Blizzard, qui sont déjà occupés par d'autres personnes au sein de la monolithique structure que forme maintenant Xbox.

Contrairement à la vague de licenciements de 1 900 personnes en début d'année et l'hécatombe de studios en juin, il n'est cependant pas question cette fois d'annuler ou fermer quoi que ce soit. « Aucun jeu, appareil, expérience ou studio ne sera impacté », affirme le patron de Xbox. Pour tous les détails sur ce nouveau et triste développement au sein de la branche gaming de Microsoft, vous pouvez trouver le mémo dans son intégralité ci-dessous.

Objet : Modifications apportées à Xbox

Au cours de la dernière année, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l'alignement de la structure de notre équipe post-acquisition et de la gestion de notre entreprise, nous avons pris la décision d'éliminer environ 650 postes au sein de Xbox, principalement des fonctions d'entreprise et de support, afin d'organiser notre entreprise pour un succès à long terme.

Je sais que c'est une nouvelle difficile à entendre. Nous sommes profondément reconnaissants pour les contributions de nos collègues qui apprennent qu’ils sont touchés. Aux États-Unis, nous les soutenons avec des programmes de sortie comprenant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement pour faciliter leur transition ; en dehors des États-Unis, les forfaits différeront selon l’emplacement.

Avec ces changements, nos équipes et ressources d'entreprise et de soutien sont alignées pour une croissance future durable pour Xbox et peuvent mieux soutenir nos équipes de studio et nos unités commerciales avec des programmes et des ressources qui peuvent évoluer pour répondre à leurs besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, les autres équipes ont un certain impact à mesure qu'elles s'adaptent à l'évolution des priorités et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé aujourd’hui dans le cadre de ces ajustements.

Tout au long de l’histoire de notre équipe, nous avons vécu de grands moments, mais aussi des moments difficiles. Aujourd’hui est l’un des jours difficiles. Je sais qu'il est difficile de traverser d'autres changements comme celui-ci, mais même dans les moments les plus difficiles, cette équipe a su se rassembler et se montrer attention et gentillesse alors que nous travaillons pour continuer à offrir à nos joueurs. Nous apprécions votre soutien alors que nous traversons ces changements et nous vous remercions de votre compassion et de votre respect mutuel.