L'actualité de l’industrie est décidément bien morose et la situation n’est pas prête de s’améliorer. Microsoft annonce à son tour une vague de licenciements et l'annulation d’un jeu.

L’industrie du jeu vidéo connaît une véritable hécatombe. Depuis l’année dernière, les annonces de licenciement s’accumulent, presque toutes étant d’une violence alarmante. Riot Games révélait pas plus tard qu’avant-hier la suppression de quelque 530 emplois, soit 10% de sa force de travail. Le glouton Embracer, qui avait un appétit débordant pour les rachats, recrache désormais des milliers de personnes dans la nature. Black Forest Games, qui planche sur le fameux TMNT Last Ronin, est le dernier à faire les frais de cette politique nauséabonde, 50 % des employés ayant été affectés. C’est maintenant au tour de Microsoft de faire des coupes parmi tous les Xbox Studios, même ses derniers en date : Activision-Blizzard.

1900 emplois supprimés chez Xbox

Après des mois de bataille, Microsoft annonçait fièrement le rachat d’Activision-Blizzard en octobre 2023. Une acquisition historique de presque 70 milliards de dollars, qui se soldera finalement par de nombreux licenciements quelques mois plus tard. La firme de Redmond a annoncé en interne la suppression de 1900 emplois répartis dans ses différents studios, soit environ 8% des effectifs de sa division gaming. Les plus impactés restent Activision Blizzard, mais des employés de Xbox et ZeniMax subiront aussi de plein fouet ces coupes budgétaires. Dans une note envoyée aux employés et obtenue par The Verge, Phil Spencer invoque une stratégie axée sur des coûts durables afin de « soutenir l’ensemble de leurs activités ». Les employés impactés recevront des indemnités selon les lois locales, mais en interne personne ne sait encore qui sera impacté ou non.

À l'avenir, nous continuerons d'investir dans des domaines qui feront croître notre activité et soutiendront notre stratégie consistant à proposer plus de jeux à plus de joueurs dans le monde entier. Bien qu'il s'agisse d'un moment difficile pour notre équipe, j'ai plus que jamais confiance en votre capacité à créer et à entretenir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs. - Phil Spencer dans une note envoyée aux employés des Xbox Studios

Un jeu Blizzard annulé

Dans un e-mail consulté par Bloomberg, Rob Kostich, à la tête de l'édition chez Activision, précise que ces coupes étaient nécessaires pour « réinitialiser et recentrer nos ressources à l'avenir ». Blizzard de son côté devrait également fortement impacté par ces licenciements. Mike Ybarra, président depuis plus de 20 ans, a pris la décision de quitter l’entreprise, tout comme Allen Adham, l'un des fondateurs de l’entreprise. Dans un mémo interne, Matt Booty de Xbox Studios indique qu’un nouveau président sera élu la semaine prochaine. Jason Schreier rapporte que le jeu de survie Odyssey, en développement depuis plus de 6 ans, a purement et simplement été annulé dans le processus. Il aurait été la première nouvelle licence de Blizzard depuis Overwatch, il ne verra finalement jamais le jour.