La rentrée avait particulièrement bien démarré pour Xbox avec Starfield. Même si le RPG de Bethesda a pu partager, les critiques sont positives et le succès semble bien au rendez-vous. Jusqu'ici, tout allait bien, mais c'était avant la fuite massive subie par Microsoft cette semaine. D'un coup, certains plans du constructeur se sont propagés sur Internet. Le mal est déjà fait, mais Phil Spencer tente aujourd'hui d'éteindre l'incendie. Tout est vieux, circulez, il n'y a rien à voir.

La contre-attaque de Xbox après les leaks

Ce mardi 19 septembre 2023 ne sera définitivement pas la meilleure journée vécue par les équipes de Microsoft. En raison d'une erreur humaine, de nombreux échanges internes et documents confidentiels ont été rendus publiques. Un leak massif qui a par exemple dévoilé la sortie de nouvelles Xbox Series, et d'une manette proche de celle de la PS5, pour 2024. Après avoir assisté à cette fuite, sans être en mesure de faire quoi que ce soit, Phil Spencer a pris la parole sur les réseaux sociaux. D'après lui, les infos étalées au grand jour ne seraient plus vraiment d'actualité.

« Nous avons vu les discussions à propos d'anciens mails et documents. C'est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière, parce que beaucoup de choses ont changé et qu'il y a tellement de raisons d'être enthousiastes aujourd'hui et à l'avenir. Nous partagerons les vrais plans lorsque nous serons prêts » a indiqué Spencer sur X.

Ces mails et documents proviennent du procès entre la firme de Redmond et le régulateur américain de la concurrence (FTC) dans l'affaire du rachat d'Activision Blizzard. Mais ce leak historique, qui fait aussi la lumière sur la prochaine génération de Xbox, n'est pas dû à une faute de la FTC. Dans un courrier officiel, la juge Jacqueline Scott Corley, en charge de statuer sur ce litige, a indiqué que Microsoft a fourni un lien avec ces infos très sensibles non masquées.

Crédits : Douglas Farrar sur X.

Un long mémo aux équipes, le meilleur reste à venir

En complément du tweet de Phil Spencer, le patron de la branche Xbox s'est adressé directement à ses équipes. Un mémo que le média The Verge a pu consulter et relayer. Dans ce long message, le responsable s'excuse à demi-mot et remotive ses équipes avec un aperçu de l'avenir visiblement radieux.