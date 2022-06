Pendant quelques jours seulement, une casdade de démos sont mises à disposition des joueurs Xbox Series X|S et One. Voici la sélection des jeux de cet événement [email protected] Summer Game Fest.

Dès maintenant et jusqu'au lundi 27 juin, Microsoft lance son [email protected] Summer Game Fest. Un festival qui consiste à faire essayer plus de 30 jeux, dans des styles différents, aux joueurs Xbox Series X|S et One. Voici la liste complète.

34 démos de jeux [email protected] sur les consoles Xbox

L'[email protected] Summer Game Fest est fait pour mettre en avant des jeux indépendants disponibles ou à venir. Et il y en a un paquet à découvrir via 34 démos, dont certaines qui n'arriveront qu'au fil des jours. Le choix est donc conséquent mais également varié. On a un film d'animation interactif avec Boxville, un jeu de rythme avec MUSYNX, un roguelike avec Despot's Games ou encore Overrogue, un jeu de cartes à la sauce roguelite.

Peu importe pour quoi vous optez, elles sont accessibles depuis une Xbox Series X|S ou One.

Another Crusade (Dragon Vein Studios)

(Dragon Vein Studios) Ato (Tiny Warrior Games)

(Tiny Warrior Games) Batora: Lost Haven (Stormind Games)

(Stormind Games) BattleCakes (Volcano Bean)

(Volcano Bean) Boxville (Triomatica Games)

(Triomatica Games) BROK the InvestiGator (COWCAT)

(COWCAT) Broken Pieces (Elsewhere Experience)

(Elsewhere Experience) Despot’s Game (Konfa Games)

(Konfa Games) Doodle God Evolution (JoyBits Games)

(JoyBits Games) Endling – Extinction is Forever (Herobeat Studios), disponible en précommande

(Herobeat Studios), disponible en précommande Exhausted Man (Candleman Games)

(Candleman Games) Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

(Playtra Games) Grotto (Brainwash Gang)

(Brainwash Gang) Lost Ruins (Altari Games), disponible

(Altari Games), disponible Metal: Hellsinger (Sunhammer AB/The Outsiders)

(Sunhammer AB/The Outsiders) MUSYNX (MUSYNX Studio)

(MUSYNX Studio) Nummels (Plattnip), disponible

(Plattnip), disponible Overpass: Rhythm Roadtrip (Studio Bean)

Overrogue (EXE-CREATE), disponible en précommande

(EXE-CREATE), disponible en précommande PolyFury (Wayfarer Games)

(Wayfarer Games) RE:CALL (maitan69)

(maitan69) Richman10 (Softstar Technology)

(Softstar Technology) Sail Forth (David Evans Games)

(David Evans Games) Severed Steel (Greylock Studio)

(Greylock Studio) Shadowrun Returns (Codeglue)

(Codeglue) Spiderheck (Neverjam)

(Neverjam) Strings Theory (BeautifulBee)

(BeautifulBee) Strong Moon (Chihuas Games)

(Chihuas Games) Stuffed (Waving Bear Studio)

(Waving Bear Studio) Terror of Hemasaurus (Loren Lemcke)

(Loren Lemcke) Tinykin (Splashteam)

(Splashteam) Wave Break (Funktronic Labs)

(Funktronic Labs) Wreck Out (Four5Six)

(Four5Six) Ynglet (Nifflas’ Games)

Une sélection renouvelée au fur et à mesure

Si jamais vous vous rendez à l'endroit dédié à ces démos, il se peut que vous ne trouviez pas tous les titres mentionnés. Ce n'est pas une erreur de notre part. En effet, les démos apparaîtront au fur et à mesure.