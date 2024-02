Indépendamment de notre sensibilité vis-à-vis de ce sujet, la disparition des jeux physiques se profile de plus en plus. Et ça pourrait tout changer. C'est Microsoft qui a notamment relancé le débat suite aux licenciements qui ont eu lieu au sein de la firme. Cette terrible situation nous fait comprendre qu'il y a un changement de politique chez Xbox, mais on ne sait pas encore la forme que ça va prendre. Toutefois, une nouvelle rumeur a l'air de confirmer ce qu'on craignait : les versions boîtes vont probablement disparaître pour de bon.

La fin des jeux physiques, du moins pour Xbox ?

On ne va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais plutôt faire un rappel. Il y a peu, 1900 emplois ont été supprimés au sein de différentes équipes Xbox. Une nouvelle pierre qui se rajoute à l'édifice des licenciements en masse que connaît l'industrie depuis l'année dernière. 2024 ne fait que commencer, c'est vous dire à quel point on vit une époque terrifiante. Quoi qu'il en soit, selon Jez Corden de Windows Central, ça concerne surtout le personnel en charge de l'édition des jeux physiques. Voici ce qu'il nous avait dit :

Remarque : Il convient de noter que la réduction des équipes responsables des éditions physiques ne constitue pas encore une confirmation de l'abandon par Microsoft de la vente au détail physique pour les jeux Xbox. L'entreprise peut opter pour l'externalisation de certaines tâches et envisager une consolidation de ses activités dans ce domaine. Par conséquent, il est prématuré de conclure que Xbox renonce à la vente au détail physique.

Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, comme il l'a expliqué, ça n'indique pas que les jeux physiques vont totalement disparaître. Ceci dit, le processus a l'air de s'accélérer. Pour cause, Christopher Dring, le patron de GamesIndustry.biz, nous a rapporté une information des plus inquiétantes. Visiblement, une grosse partie des revendeurs européens ne renouvellent plus les stocks de jeux Xbox en boîte. Une décision radicale, qui commence à affoler quelques personnes.

Le début d'une nouvelle ère ?

Notre homme aurait plusieurs éditeurs en tant que sources, et ils semblent être formels. Il y a des revendeurs en Europe qui ne mettent plus à jour leur stock de jeux physiques Xbox. Pour le moment, il n'a pas le nom des magasins en question, mais il a obtenu les raisons derrière un tel choix. Déjà, et on pouvait s'y attendre, les ventes sont « très faibles », du moins selon Dring et ses informateurs. De plus, le soi-disant leak sur une nouvelle Xbox Series X exclusivement numérique, comme la S, n'a pas aidé à convaincre les revendeurs de remplir les stocks. Encore une fois, on reste dans le domaine de la rumeur, car Microsoft n'a rien confirmé. Affaire à suivre.