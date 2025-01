Après plusieurs semaines de rumeurs, Xbox a confirmé son premier événement de l’année. Un Xbox Developer Direct sera diffusé le 23 janvier 2025 avec dans ses bagages quelques belles sorties de l’année, dont le très attendu DOOM The Dark Ages ou encore Clair Obscur Expédition 33. D’ailleurs, quelques annonces auraient visiblement déjà leaké, du moins en partie. Et il semblerait que d’autres informations soient dans la nature, notamment en ce qui concerne le jeu secret que compte nous présenter Xbox.

Xbox va dévoiler un jeu surprise « légendaire » qui va « faire le bonheur des fans »

Lors de l’annonce de ce Xbox Direct, la firme nous a confirmé la présence de quatre jeux au moins, mais seulement trois ont été dévoilés. Il s’agit de DOOM The Dark Ages, Clair Obscure Expédition 33 et South of Midnight. Un quatrième jeu sera bien présent, sans compter d’éventuelles surprises, mais son identité est toujours inconnue.

Cependant, quelques langues se sont déliées depuis l’annonce de l'événement et des infos sont remontées aux oreilles de Jez Corden, généralement bien informé surtout lorsqu’il s’agit d’Xbox.

Selon ses informations, le quatrième jeu mystère serait « un nouveau jeu d’une licence japonaise légendaire qui a des décennies d'histoire et qui devrait faire le bonheur de nombreux fans ». Ça veut un peu tout et rien dire, puisque, comme le rappelle Corden, Microsoft reçoit le soutien de plus en plus d'acteurs japonais majeurs. Dans son article, il mentionne notamment Square Enix ou encore Sega et Altus. On aurait pu donc penser à Final Fantasy pour Square Enix, mais dans la mesure où il est précisé qu’il s’agirait d’un nouveau jeu, on imagine mal Square annoncer un nouvel épisode dès maintenant, à moins qu'il s'agisse d’une autre licence. Dragon Quest a également une très belle aura, mais là encore tout ce cinéma ne semble pas correspondre.

Pour ce qui est de Sega et Altus en revanche, on les sait très proches de Xbox depuis quelques années. L’annonce d’un Persona 6 pourrait faire énormément de bruit et parait plausible en l’état. Le jeu fait l’objet de rumeurs depuis un moment, et il y a un créneau à prendre après Metaphor ReFantazio. En plus, Persona 5 est loin désormais, et depuis nous n’avons eu le droit qu’à des remakes, des remasters et des spin-offs.

D'autres licences majeures pourraient bien être présentes

Évidemment, d’autres studios japonais pourraient tout à fait être derrière ce jeu mystère. Capcom pourrait par exemple nous diffuser le teaser de son prochain Resident Evil, même si ça parait énorme, mais ça concorderait avec ce que dit la source de Corden. Mais avec la proximité de la sortie de Monster Hunter Wilds, ce serait étonnant, ça ne ressemble pas vraiment au studio. Certains fans théorisent aussi de leur côté et placent leur bille sur Koei Tecmo qui a promis l’arrivée de son premier gros AAA. Ce serait l’occasion de briller lors de ce Xbox Direct, pourquoi pas avec Ninja Gaiden, une franchise très appréciée et malheureusement disparue depuis trop longtemps (si l’on met de côté Ninja Gaiden Ragebound, le jeu en scrolling horizontal qui arrivera prochainement). On pourrait avoir le droit ici a un nouvel opus bien plus ambitieux, sait-on jamais. D’autres fans pensent également à Ecco le Dauphin, lui aussi disparu depuis de très nombreuses années. D’après les joueurs, plusieurs indices peuvent amener à cette théorie, notamment le fait que Xbox avait déjà fait mention de Deeper Dive, et surtout que Sega avait relancé la marque il y a quelque temps.

Verdict la semaine prochaine. Le Xbox Developer Direct aura lieu le 23 janvier à 19h chez nous, sur les canaux Xbox via Twitch et Youtube.

Source : WindowsCentral