L'organisme de classification américain vient d'enregistrer une version Xbox Series X|S et One pour l'un des meilleurs jeux indépendants de 2022. Un titre ô combien atypique qui mélange plusieurs genres.

Après l'arrivée de Sifu, les possesseurs de Xbox Series X|S et One vont pouvoir se délecter d'une autre pépite. Un jeu de plateforme avec une touche de FPS, un zeste de visual novel... et des cartes à jouer. Des éléments qui n'ont rien à voir ensemble sur le papier, et pourtant, les développeurs d'Angel Matrix ont fait de la magie avec leur première production édité par Annapurna Interactive (12 Minutes, Stray, Silent Hill Townfall...).

Neon White arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One

Annapurna Interactive et Angel Matrix n'ont pas la primeur de cette nouvelle annonce. Comme repéré par nos confrères de Twisted Voxel, le jeu d'action Neon White a été listé sur Xbox Series X|S et Xbox One par l'ESRB (Entertainment Software Rating Board).

Il s'agit d'un jeu d'action dans lequel les joueurs endossent le rôle d'un assassin en mission pour éliminer des démons. En vue subjective, les joueurs traversent des plateformes et tenter d'exterminer de nombreux démons. Les joueurs utilise des Cartes d'âme qui leur offrent des armes (épée, pistolets, fusil à pompe) et des capacités spéciales pour venir à bout des démons. Via ESRB.

Neon White est donc un jeu de plateformes en vue subjective et focalisé sur le speedrun avec des missions très très courtes, moins d'une minute. Pour progresser sans entrave, le joueur peut jouer des cartes, ou les défausser pour obtenir une habileté secondaire pour tuer avec encore plus de style. Déjà disponible sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC Steam, Neon White débarque sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Ça sort quand sur les consoles Microsoft ?

Même si Neon White a été enregistré par l'ESRB sur Xbox Series X|S et One, on ne connaît pas encore la date de sortie. En étant optimistes, on peut espérer un lancement en 2023, mais on attendra l'annonce officielle du studio et d'Annapurna Interactive.