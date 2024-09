Grand patron de Xbox depuis 2014, Phil Spencer a confié dans une récente interview avoir « pris certaines des pires décisions » dans sa longue carrière avec de nombreux hauts et bas.

Le patron de Xbox était bien sûr présent à la PAX West, et s'est une fois de plus confié de manière candide dans le cadre d'une interview baptisée « Temps d'une histoire avec Phil Spencer ». L'homme s'est donc à nouveau ouvert quant à certaines des nombreuses décisions qu'il a pris à la tête de la branche gaming de Microsoft.

Le grand manitou de Xbox fait part de certains de ses plus grands regrets

Pendant longtemps fort d'une aura globalement positive de la part des joueuses et joueurs, Phil Spencer, ainsi que la marque Xbox qu'il dirige, connaissent depuis quelque temps de nombreuses turbulences. Entre des licenciements et fermetures de studios en pagaille, d'apparents soucis de santé la forçant à reconsidérer progressivement sa politique d'exclusivité, les affaires ne sont apparemment pas reluisantes pour la branche gaming de Microsoft.

À l'occasion d'une interview à la PAX West, le patron de Xbox s'est toutefois confié quant à certaines de ses « pires décisions » bien avant la situation que l'on connaît aujourd'hui pour le groupe. Plus précisément, Phil Spencer fait part de profonds regrets quant à l'abandon des licences Destiny de Bungie et Guitar Hero d'Harmonix. « Bungie faisait évidemment partie de Microsoft quand j'ai pris la direction de Xbox. J'ai appris énormément auprès d'eux. Malheureusement, je n'ai pas eu de déclic autour de Destiny au début. C'est venu bien trop tard, avec sa première extension, House of Wolves ».

Ainsi, le MMOFPS désormais bien connu est passé sous le nez de Xbox et entre les mains d'Activision. Même chose pour la célèbre licence musicale Guitar Hero. « Un jour, cette équipe est venue nous parler de guitares en plastique à brancher sur une console pour en faire un jeu vidéo, avec l'idée de vendre des morceaux. À ce moment-là, je n'ai pas cru dans le projet. Il s'est avéré que je m'étais bien fourvoyé. Je pensais que ces deux licences n'allaient pas marcher sur le long terme. Je suis totalement passé à côté et j'ai ainsi pris certaines des pires décisions d'un point de vue gaming pour le compte de Xbox ».

