Dans le cadre de l'événement Xbox Indie Fest Demo, la branche gaming de Microsoft propose ainsi, comme son nom l'indique, de tester une foultitude de démos de différents jeux indépendants. Des titres d'action en passant par une ambiance plus cozy ou des expériences totalement originales, il y a donc à boire et à manger pour tous les goûts d'ici aux fêtes de fin d'année. On vous présente justement ci-dessous la liste des jeux disponibles sous forme de démo pour ce festival, parmi lesquels de très potentielles pépites.

La fête aux jeux indés à tester gratuitement chez Xbox

Naturellement, qui dit démo gratuite dit que les jeux mis en avant par le Xbox Indie Fest ne sont pas des versions complètes. Cela devrait en revanche suffire à se faire une bonne idée du potentiel de ces titres issus de petits studios pétris de bonnes intentions et de créativité. À l'approche des fêtes de fin d'année, ceux-ci mettent une certaine emphase sur un côté familial ou coopératif, pour en profiter avec ses proches. Vous pourrez cependant trouver votre bonheur si vous êtes plutôt partisan d'expériences solo.

À l'heure actuelle, on compte 38 démos de jeux à essayer gratuitement jusqu'au 31 décembre, mais a priori uniquement sur Xbox One et Xbox Series. Le PC semble en effet exclu des festivités, même en passant par le Microsoft Store ou l'application Xbox dédiée. Sur consoles, vous devriez en tout cas facilement les retrouver via une rubrique attitrée à l'événement, ou en passant par une recherche individuelle. Voici donc dans le détail les démos disponibles gratuitement au téléchargement dans le cadre du Xbox Indie Fest Demo :

Aikyam (Thousand Stars Studio)

Anima Flux (Anima Flux)

Arctic Awakening (Goldfire Studios)

Big Helmet Heroes (Exalted Studio)

Cats on Duty (Prikol Team)

Cosmorons (Blind Squirrel Games)

Dahlia View (White Paper Games)

Dreamcore (Montraluz)

Escape from Ever After: Onboarding (Sleepy Castle Studio)

GigaBash (Passion Republic Games)

Islands of Winds (Parity Games)

KinnikuNeko: Super Muscle Cat (Kamotachi)

Kulebra and the Souls of Limbo (Galla Games)

Lost Twins 2 (Playdew)

Metavoidal (Yellow Lab Games)

My Little Universe (Estoty)

Mythwrecked: Ambrosia Island (Polygon Treehouse)

Outbreak: Shades of Horror (Dead Drop Studios)

Petey Pedro unBEETable Adventure (Sparkley Barkely Games)

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (Rocket Panda Games Japan)

Potions: A Curious Tale (Stumbling Cat)

Preserve (Bitmap Galaxy)

Puzzledorf (Stuart’s Pixel Games)

Rhythm Towers (innoloop)

Robo Frenzy (YummyYummyTummy)

RoboDunk (Jollypunch Games)

Robots at Midnight (Finish Line Games)

Section 13 (Ocean Drive Studio)

Seed of Heroes (Vermillion Digital)

Spiral (Folklore Games)

Steel Seed (Storm in a TeaCup)

STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox)

Super Farming Boy (LemonChili)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)

Turbo Overkill (Trigger Happy Interactive)

Universe For Sale (Tmesis Studio)

Unwording (Frostwood Interactive)

Yet Another Zombies Survivor (Awesome Games Studio)

© Microsoft

Source : Xbox Wire