Si Sony n’a toujours pas annoncé officiellement son State of Play, pourtant pressenti pour le 24 septembre prochain, Xbox, quant à lui, a déjà annoncé la date de sa prochaine conférence. Le géant américain ne lâche rien et continue son opération séduction auprès du public japonais, et c’est d’ailleurs pour ça qu’il diffusera son prochain événement au Tokyo Games Show d’ici quelques jours.

Xbox annonce une date pour son prochain gros rendez-vous

Le TGS commence bientôt et Xbox sera bel et bien de la fête. Depuis toujours, la marque verte a bien eu du mal à se faire une place sur l’archipel, mais le vent est en train de tourner (lentement). Depuis quelques années, Xbox multiplie les partenariats avec de grandes firmes japonaises pour séduire joueuses et joueurs. En tête, SEGA, qui ne cesse de mettre en avant ses jeux sur la plateforme de Phil Spencer. Yakuza Like a Dragon, Persona… est-ce que ça fonctionne ? Encore trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c’est que d’autres partenariats sont en marche, notamment avec Square Enix. Il y a du Final Fantasy dans l’air…

Xbox nous le dira très bientôt puisque Spencer vient de confirmer la tenue d’une grosse conférence le 26 septembre à 19h, heure du Japon (soit midi chez nous). Évidemment, il ne nous donne pas le line-up de l'événement en avance, ce serait trop facile. Mais vous connaissez la maison, on nous tease déjà du très lourd.

Qu'attendre de la grosse conférence ?

Pour cette prochaine vitrine Xbox, à quoi peut-on s'attendre ? Pour sûr, on aura du SEGA. Il paraît plus qu'évident que Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawai, fraîchement annoncé, sera présent avec certainement une nouvelle bande-annonce ou même du gameplay. Peut-être que l’on aura également le droit à une nouvelle présentation de Metaphor, le prochain très gros JRPG d’Atlus, ou une surprise éventuellement (on veut Persona 6 !).

Square Enix pourrait bien être également l’un des acteurs phares de cette conférence Xbox. On sait que les deux entités se sont récemment rapprochées, notamment depuis l’arrivée de Final Fantasy 14 sur la plateforme, et de plus en plus de rumeurs parlent de l’arrivée des Final Fantasy les plus récents, comme FF7 Remake par exemple. L'occasion peut-être pour Square Enix de renflouer un peu les caisses dans la mesure où FF7 Remake et FF16 n’ont pas autant rapporté que prévu.

Évidemment, il n’y aura pas que des jeux pour séduire le public japonais, et on s’attend déjà à quelques exclusivités. Starfield fera certainement une apparition pour nous vendre une fois de plus son DLC ; Avowed ou encore Indiana Jones pourraient aussi être de la partie. Rendez-vous le 26 septembre pour en avoir le cœur net.