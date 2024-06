Parfois, une mise à jour censée améliorer les choses peut avoir un effet domino catastrophique et entraîner de nombreux bugs qui n'étaient pas du tout prévus. C'est le cas aujourd'hui sur Xbox Series.

Depuis ce matin, les utilisateurs de Xbox sont confrontés à des difficultés significatives lors du téléchargement des mises à jour pour leurs jeux et consoles. Un incident qui soulève des préoccupations quant à la stabilité des services en ligne de Xbox et l'expérience des utilisateurs. Que sait t-on pour le moment ? Et Microsoft a t-il communiqué officiellement sur le sujet ? L'incident 4321 fait rage depuis la mise à jour Xbox d'hier.

Un incident 4321 sur Xbox Series qui casse tout

Les premiers signes de problème ont été signalés le 14 juin 2024 à 11:19, heure locale. Peu après, à 11:56, Xbox a confirmé être au courant de la situation. Et avoir mobilisé ses équipes pour trouver une solution. Cependant, à l'heure actuelle, le problème demeure non résolu, et les utilisateurs rencontrent des difficultés lors de l'installation des mises à jour. Avec le code ID incident 4321.

Xbox a rapidement réagi en informant ses utilisateurs via Twitter et sa page de statut officielle. Encourageant les joueurs à rester connectés pour des mises à jour en temps réel sur la situation. La marque a également conseillé aux utilisateurs confrontés à un code d'erreur spécifique 4321 de visiter support.xbox.com pour obtenir de l'aide.

Ce dysfonctionnement impacte principalement ceux qui tentent de mettre à jour leurs jeux et systèmes. Un processus essentiel pour accéder aux dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. L'incapacité à installer ces mises à jour peut non seulement limiter l'accès à certaines fonctionnalités des jeux mais également exposer les consoles à des risques de sécurité. Surtout si les corrections ne sont pas appliquées à temps. Bref, c'est la cata.