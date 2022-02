Février se termine, Microsoft dévoile les jeux qui rejoindront le Xbox Games With Gold en mars. Pour ce nouveau mois, la sélection inclut du foot, Bob l'éponge, de la survie et un RPG.

Microsoft a communiqué la liste des quatre titres que les abonnés Xbox Live Gold pourront découvrir le mois prochain. Au programme du Games With Gold de mars, comme d'habitude, deux softs Xbox One et deux titres 360. Le tout étant toujours rétrocompatible avec les consoles Xbox Series X|S.

Voici la liste des jeux offerts en mars via le Xbox Games With Gold :

Titres One

The Flame in the Flood (du 1er au 31 mars)

Un jeu d'aventure, avec un zeste de rogue-lite, dans lequel vous incarnez une jeune fille accompagnée de son chien. Les deux voyagent dans une Amérique oubliée où la société n'est plus. Pour échapper aux menaces, vous devrez fabriquer vos outils, remèdes et faire en sorte de survivre. Tout simplement.

Street Power Football (du 16 mars au 15 avril)

Ce jeu de football de rue de type arcade allie style d’enfer et action à haute intensité. Affrontez des légendes du foot de rue ou des amis dans différents modes de jeu délirants et sur des terrains divers, avec coups déments et Super-pouvoirs pour devenir le Roi ou la Reine de la rue !

Xbox 360

Sacred 2 Fallen Angel (du 1er au 15 mars)

Choisissez entre la campagne de la lumière ou de l’ombre dans un monde sans temps de chargement, combinant jeu solo et multijoueur et incluant de nombreuses quêtes, personnages et combats épiques et mortels.

Bob l'éponge : Truth or Square (du 16 au 31 mars)

Bob l’éponge a perdu la recette secrète du Pâté de Crabe. Avec votre aide et celle de plusieurs de ses amis de Bikini Bottom, il devra utiliser la machine mémorielle de Plancton pour explorer ses meilleurs souvenirs et retrouver la recette.

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate vont être logés à la même enseigne étant donné que le service intègre le Gold, pour le même prix.

Parmi la liste proposée, il y a-t-il des jeux qui pourraient vous intéresser ? Si oui, lesquels ? Dites nous tout dans les commentaires.