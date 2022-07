Les jeux gratuits du Xbox Games With Gold d'août 2022 ont été dévoilés. Au programme un jeu déjanté d'une grosse licence et un roguelite bien nerveux.

L’offre a perdu de sa superbe depuis l’arrivée de Xbox Game Pass, mais elle reste malgré tout attendue par de nombreux joueurs. Comme chaque mois, l’éditeur américain offre une poignée de « jeux gratuits » aux abonnés dans le cadre du programme Xbox Games With Gold. Voici ceux du mois d’août 2022.

Voici les jeux gratuits Xbox Games With Gold d'août 2022

Chaque début de mois, la même chanson. Sony dévoile ses jeux gratuits du PS Plus et Microsoft ceux du Xbox Games With Gold. Pour le mois d’août, le géant américain campe sur ses bonnes vieilles habitudes en offrant une sélection éclectique, qui sera surtout marquée par la présence de l’une des licences les plus déjantées du jeu vidéo : Saints Row. Au programme donc, toujours deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360, à savoir :

Jeux gratuits Xbox One d'août 2022

Calico (du 1er au 31 août) : jeu de simulation wholesome à souhait, où vous devez remplir la tâche la plus importante et adorable qui soit : reconstruire le bar à chats de la ville. Construisez votre café et remplissez-le d’adorables félins, de pâtisseries alléchantes et de décorations décalées.

ScourgeBringer (du 16 août au 15 septembre) : également offert en tant que jeu gratuit Amazon Prime d’août 2022, ce roguelite invite les joueurs à travers des mondes inconnus où il faut terrasser diverses machines. Un jeu nerveux, intelligent et accrocheur.

Jeux Xbox 360 du Xbox Games With Gold d'août 2022

Saints Row 2 (du 1er au 15 août) : suite directe du premier opus se déroulant plusieurs années après le jeu initial. Le but est de faire revenir les Saints sur le devant de la scène de Stilwater avec des objectifs complètement barrés. Un jeu souvent qualifié de GTA-Like, qui offre une grande liberté et une grosse dose de personnalisation.

Monaco : What’s Yours is Mine (du 16 au 31 août) : jeu d’infiltration indépendant en coopération ou en solo où vous devez créer votre équipe de voleurs d’élite, examiner les lieux avant le braquage et surtout réaliser le hold-up parfait.

Rappelons que la formule du Xbox Games With Gold changera à partir du mois d'octobre. Passé cette date, il n'y aura plus aucun titre rétro offert. On ne sait pas encore s'il y aura toujours quatre jeux gratuits ou moins.