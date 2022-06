Comme chaque mois avant de passer au suivant, Microsoft révèle quels jeux Xbox Series / One intégreront le programme Games With Gold. En juin, un classique de la plateforme devrait en réjouir plus d'un.

Microsoft a communiqué la liste des quatre titres que les abonnés Xbox Live Gold pourront découvrir ce mois-ci. Au programme du Xbox Games With Gold de juin 2022, comme d'habitude, deux softs Xbox One et deux titres 360. Le tout étant toujours rétrocompatible avec les consoles Xbox Series X|S.

Xbox Games With Gold juin 2022 : les nouveautés Xbox One / Series

Aven Colony (du 1er au 30 juin)

Construisez un nouveau foyer pour l’humanité avec Aven Colony. Découvrez Aven Prime, cette planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l’humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d’un nouveau monde.

Project Highrise: Architect’s Edition (du 16 juin au 15 juillet)

Votre rôle d’architecte consiste à construire des gratte-ciel de renommée mondiale, des chefs-d’œuvre qui feront l’envie de toute la ville. Mais un gratte-ciel est un écosystème de personnes qui y vivent et y travaillent. Faites preuve de logistique pour que l’ensemble puissent fonctionner sans encombre. Tâchez d’attirer les commerces, les habitants, les touristes, les fans de conventions et plus encore. Explorez le mode bac à sable ou tentez de conquérir la campagne et ses 29 scénarios. La ville vous attend !

Les jeux Xbox 360 avec du lourd

Super Meat Boy (du 1er au 15 juin)

Platformer incontournable, Super Meat Boy est un chef d'œuvre impitoyable où l'on incarne « un cube de viande qui essaie de sauver sa petite amie (laquelle se trouve être faite de pansements) d’un horrible fœtus en costume vivant dans un pot ». Le jeu indé de la Team Meat s'est taillé une solide réputation en raison de sa qualité globale, mais aussi pour sa difficulté élevée. Tout l'inverse de sa suite au cruel goût de déception. L'indispensable de cette sélection Xbox Games With Gold de juin 2022.

Raskulls (du 16 au 30 juin)