Comme chaque mois avant de passer au suivant, Microsoft révèle quels jeux Xbox Series / One intégreront le programme Games With Gold. En juillet, vous allez pouvoir photographier de splendides créatures.

Microsoft a communiqué la liste des quatre titres que les abonnés Xbox Live Gold pourront découvrir ce mois-ci. Au programme du Xbox Games With Gold de juin 2022, comme d'habitude, deux softs Xbox One et deux titres 360. Le tout étant toujours rétrocompatible avec les consoles Xbox Series X|S.

Xbox Games With Gold juillet 2022 : les nouveautés Xbox One / Series

Beasts of Maravilla Island (du 1er au 31 juillet)

Comme New Pokémon Snap, le principale objectif de Beasts of Maravilla Island est de photographier des créatures « extraordinaires ». Ici, des loutres-crocodiles, des oiseaux déguisés etc.

Prenez en photo les magnifiques créatures insaisissables d’une île mystérieuse qui semble sortie d’un rêve. Explorez une jungle remplie de vie, grimpez et tâchez de résoudre des énigmes. Utilisez le journal de votre grand-père et son bon vieil appareil pour photographier des loutres-crocodiles, des oiseaux déguisés en bananes et plus encore. À vous de mettre votre œil à l’épreuve pour faire découvrir la magie de Maravilla au monde entier.

Relicta (du 16 juillet au 15 août)

Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d’énigmatiques cratères terraformés en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille… ou changer le destin de l’humanité à tout jamais. Résolvez des énigmes dans un titre où chaque recoin cache un mystère et où chaque nouvelle étape est un défi.

Les jeux Xbox 360 avec un très bon hack'n'slash

Thrillville : Le Parc en Folie (du 1er au 15 juillet)

La programmation du Xbox Games With Gold de juillet 2022 vous offre l'opportunité de monter votre parc à thème, avec des roller-coasters ou encore des mini jeux vidéo.

Concevez et gérez votre propre parc à thème ! Avec cinq nouveaux parcs et 100 missions inédites, il vous faudra un passe illimité pour tout voir. Le meilleur dans tout cela ? Non seulement vous pourrez créer des attractions folles, mais vous pourrez aussi les essayer autant que vous le voudrez.

Torchlight (du 16 au 31 juillet)

Si les suites n'ont pas fait l'unanimité, Torchlight, le premier épisode de la franchise hack'n'slash / Diablo-like de Runic Games, a beaucoup plus à l'époque. Un jeu qui se repose sur un gameplay solide et un système à trois classes.