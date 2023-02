Depuis octobre 2022, le programme Xbox Games With Gold a perdu de sa superbe. Déjà délaissé au profit du Xbox Game Pass, l’offre a été réduite à son strict minimum en retirant la partie plus rétro dédiée aux jeux Xbox 360, sans qu’elle ne soit remplacée par une autre compensation. Cela n’empêche pas Microsoft de proposer de temps à autres des titres certes plus confidentiels mais appréciés de leurs communautés. Le mois dernier, la firme de Redmond avait par exemple misé sur For the King, un RPG stratégique qui a reçu un excellent accueil. Qu’en sera-t-il en mars 2023 ? Il semblerait que la sélection ait été dévoilée un peu en avance.

Les jeux Xbox Games with Gold de mars 2023 disponibles en avance ?

Il était incontournable à une époque, il n’est désormais plus qu’une friandise pour les abonnés. Le Xbox Games With Gold n’est plus ce qu’il était, mais chaque mois, les membres peuvent récupérer de nouveaux titres sans frais supplémentaire dans le cadre de son abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. Comme l’ont remarqué nos confrères de TrueAchievements, Microsoft aurait lâché les jeux de mars 2023 un peu en avance. Ce sont en effet deux nouveaux titres qui peuvent être d’ores et déjà réclamés via la section dédiée au programme sur le Xbox Store, là où ils sont normalement déployés à des périodes différentes au cours du mois.

Il n’en fallait plus que certains optimistes y voient une petite surprise avec quatre jeux Xbox Games with Gold en mars, mais il semblerait qu’il s’agisse simplement d’une erreur avec une mise à disposition prématurée. Voici donc, les deux titres qui devraient être officialisés dans quelques temps :

Trüberbrook

Sudden Strike 4 - Complete Collection

Jeu narratif en point’n click de science-fiction qui emmène les joueurs en Allemagne des années 60 avec des décors faits main. En pleine guerre froide, on incarne un scientifique américain du nom de Hans Tannhauser qui a gagné un village dans la petite bourgade pittoresque à la loterie. Les vacances ne se passeront pas comme prévu et au lieu de se reposer, l’heureux gagnant devra résoudre des mystères et pourquoi pas sauver le monde. Un titre confidentiel pour le grand public qui a fait sensation lors de sa sortie aussi bien auprès de la critique que des joueurs à découvrir le mois prochain via le Xbox Games With Gold.

Version ultime du jeu de stratégie en temps réel qui mêlant profondeur tactique et fidélité historique. Au programme, 45 missions au cours de 11 campagnes et plus de 200 unités différentes à contrôler. En plus de l’expérience stratégique originale, ce jeu gratuit Xbox Games With Gold contient les cinq DLC disponibles depuis son lancement ainsi que l’ensemble de toutes les mises à jour de contenu gratuites contenant plus de 10 nouvelles cartes et des améliorations du jeu.