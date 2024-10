La branche gaming de Microsoft connaît en ce moment d'importantes mutations, avec dernièrement un changement de cap notamment du côté de Halo. La nouvelle qui nous intéresse ici prend toutefois une toute autre échelle, puisqu'elle concerne cette fois l'ensemble de Xbox Game Studios, qui chapeaute l'ensemble.

Un changement relativement Rare au sein de Xbox Game Studios

Après seulement un an en poste, Alan Hartman, auparavant directeur de Turn 10 (Forza) a annoncé sa démission au poste de directeur de Xbox Game Studios. Ce départ sera effectif fin novembre. La branche gaming de Microsoft lui a déjà trouvé un remplaçant, en la personne de Craig Duncan. L'homme emprunte ainsi un parcours similaire, puisqu'il a dirigé le talentueux studio Rare pendant 14 ans.

Plus exactement, c'est sous sa direction que le studio racheté par Xbox en 2002 a produit les tristement célèbres jeux Kinect, mais aussi le bien plus réputé Sea of Thieves. Il a donc également dirigé Rare pendant une majeure partie du développement d'Everwild, qui pourrait enfin redonner des signes de vie officiels bientôt. Avant cela, Craig Duncan avait officié au sein de groupes bien connus comme Sumo Digital, Midway ou encore Codemasters.

Dans son nouveau rôle de directeur de Xbox Game Studios, il aura donc pour responsabilité de chapeauter l'ensemble des studios appartenant à la branche gaming de Microsoft. À savoir des équipes comme Halo Studios, The Coalition (Gears of War), Turn 10, Playground Games (Fable 4), Obsidian (Avowed) Ninja Theory (Hellblade 2), The Initiative (Perfect Dark), Double Fine (Psychonauts 2), inXile (Wasteland 3), Undead Labs (State of Decay 3), Rare, et tant d'autres. Rare sera de son côté dirigé par Joe Neate et Jim Hoth, deux vétérans du studio. Espérons que ce changement de direction au sein de Xbox Game Studios lui sera bénéfique.

Craig Duncan, le nouveau visage de Xbox Game Studios. © Rare

Source : Gamesindustry.biz