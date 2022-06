En plus du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Microsoft vient de caler une nouvelle conférence. Au programme : encore plus de trailers et d'informations sur les jeux avec les développeurs.

Comme l'année dernière, Microsoft nous donne rendez-vous pour deux événements. Le Xbox & Bethesda Games Showcase du 12 juin, suivi d'une version allongée quelques heures après.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Microsoft confirme le Xbox Games Showcase Extended 2022, un nouveau livestream qui aura lieu le mardi 14 juin à 19h (heure française). Un événement dont on connaît déjà la durée : 90 minutes. La firme de Redmond occupera tout ce temps en revenant sur sa première conférence Summer Game Fest 2022 via des nouveaux trailers, mais également avec des discussions de développeurs. Les quelques créateurs sélectionnés pourront donc dévoiler de plus amples détails sur leurs titres.

Oui ! Rendez-vous le 14 juin à 19h, heure française. Nous partagerons de nouveaux trailers et vous en apprendrons plus sur les annonces du Xbox & Bethesda Games Showcase en compagnie de quelques-uns de vos créateurs de jeux préférés. Cet événement inédit durera approximativement 90 minutes et sera également disponible en français.

En dépit de son report, on espère que Starfield assurera le show avec des extraits de gameplay. Le prochain Forza Motorsport pourrait peut-être lâcher quelques informations à son sujet, même si la sortie est encore loin, tout comme le reboot de Fable. Bien sûr, nous évoquons là les Xbox Games Studios, mais à l'image du State of Play, il y aura assurément des éditeurs tiers. Lesquels ? Bonne question !