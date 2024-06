Après la valse des annonces lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024, digne remplaçant de l’E3, il est temps de découvrir ce que nous réserve la conférence Xbox Showcase. À la grande époque du salon de l’E3, c’était un grand événement et les choses n’ont pas vraiment changé. L’attente est toujours aussi grande, et peut-être même plus depuis le rachat polémique d’Activision Blizzard.

Le Xbox Games Showcase 2024, événement très attendu par les fans, se déroulera le dimanche 9 juin à 19h (heure de Paris). Suivi immédiatement par une présentation dédiée à Call of Duty: Black Ops 6, cet événement sera diffusé en direct sur les chaînes officielles YouTube, Facebook et Twitch de Xbox​. Le tout promet d'être riche en annonces et en révélations sur les prochains jeux des studios Xbox, Bethesda et Activision Blizzard, une première depuis l'acquisition de ce dernier par Microsoft​​. Le Xbox Games Showcase sera suivi par une présentation approfondie de Call of Duty: Black Ops 6, intituléeCall of Duty Direct.

À quoi s’attendre pour ce Xbox Showcase

Le Xbox Games Showcase 2024 promet d'être un événement majeur, avec une série d'annonces excitantes couvrant plusieurs titres très attendus. Parmi ces jeux, Gears of War 6 est particulièrement en vue. La franchise, célèbre pour ses combats intenses et son univers sombre, pourrait dévoiler un nouvel opus qui continue d'explorer l'histoire complexe des personnages tout en introduisant de nouvelles mécaniques de gameplay. De plus, les fans espèrent un remaster de la collection Marcus Fenix, qui offrirait une expérience modernisée des premiers jeux avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités mises à jour.

Dans la continuité de ces attentes, le retour de Fable suscite également une grande excitation. Développé par Playground Games, ce nouvel opus de la série RPG bien-aimée promet de revitaliser la franchise avec des graphismes époustouflants et un monde ouvert riche et immersif. Forcément, les joueurs attendent avec impatience de découvrir les nouvelles mécaniques de jeu, les quêtes et les personnages qui redéfiniront cette série légendaire pour une nouvelle génération de joueurs. Même si la présentation avait fait un peu le bad bazz à cause du design des personnages l’année dernière.

Du RPG et du combat contre les nazis

En parallèle, Avowed, développé par Obsidian Entertainment, est un autre RPG en première personne qui suscite beaucoup d'intérêt. Situé dans l'univers de Pillars of Eternity, ce jeu promet une expérience immersive avec un vaste monde ouvert, des systèmes de magie complexes et une narration profonde. Les fans espèrent obtenir une date de sortie et voir des séquences de gameplay qui illustrent les mécanismes de combat et l'exploration du monde de Eora. Car pour le moment, tout est assez vague et flou pour le jeu. Il serait temps d’en montrer un peu plus…

Les attentes pour le Xbox Games Showcase ne s'arrêtent pas là. Comment ne pas citer Indiana Jones and the Great Circle ? Développé par MachineGames, les créateurs de la série Wolfenstein, le titre promet de capturer l'essence des aventures emblématiques de l'archéologue le plus célèbre du monde. Les joueurs espèrent des énigmes intrigantes, des combats intenses et des environnements exotiques, tout en restant fidèle à l'esprit des films. Outre une vidéo, les fans de la franchise attendent évidemment… une date ! Croisons les doigts pour que Microsoft exauce nos voeux.

Une conférence qui va vous faire décoller de votre siège ?

Et histoire de vous faire monter au septième ciel (elle était facile, celle-là), Microsoft Flight Simulator 2024 devrait pousser encore plus loin les limites du réalisme et de l'immersion dans les simulateurs de vol. Avec sûrement une nouvelle présentation. Les joueurs s’attendent à des améliorations graphiques, des conditions météorologiques encore plus réalistes et de nouvelles fonctionnalités innovantes. Cette nouvelle version pourrait également introduire de nouveaux avions et des destinations inédites à explorer, promettant une expérience de vol encore plus captivante. Bref, le Xbox Games Showcases devrait régaler à ce niveau.

Enfin, bien que moins certain, un nouvel opus de la série Doom pourrait également être annoncé. Les fuites récentes suggèrent un titre potentiellement intitulé Doom: The Dark Ages, qui pourrait plonger les joueurs dans un cadre médiéval, une première pour la franchise. Cette nouvelle direction pourrait offrir une ambiance unique tout en conservant l'intensité et la brutalité caractéristiques des précédents jeux Doom. De plus, une feuille de route de Bethesda mentionne un jeu intitulé Doom Year Zero, prévu pour l'exercice fiscal 2024, ce qui alimente encore plus les spéculations sur une prochaine annonce majeure lors du showcase.

Une multitude de jeux dans ce nouvel Xbox Showcase

Le Xbox Games Showcase 2024 pourrait bien réserver des surprises. Parmi les titres potentiellement présentés, STALKER 2: Heart of Chornobyl figure en bonne place, avec une sortie prévue pour septembre 2024. Le jeu promet une expérience immersive dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, avec des mécaniques de survie et une IA améliorée​.

En plus de cela, il se murmure que Blade, développé par Arkane Lyon, pourrait également faire son apparition. Ce jeu, encore entouré de mystère, suscite beaucoup d'attente en raison du pedigree du studio, connu pour ses titres innovants et immersifs comme Dishonored et Prey​.

Enfin, bien que cela relève encore du rêve pour beaucoup, une présentation de The Elder Scrolls 6 (TES 6) n'est pas à exclure totalement. Bethesda pourrait surprendre les fans avec de nouvelles informations sur ce RPG tant attendu, continuant ainsi à bâtir l'excitation autour de l'une des franchises les plus emblématiques. Ces annonces, si elles se confirment, feraient du Xbox Games Showcase 2024 un événement assez dingue.

De la tech aussi ?

Microsoft pourrait présenter des mises à jour sur leurs consoles et accessoires. Bien que des annonces majeures sur de nouvelles consoles soient rares lors de ces événements, des révélations concernant des éditions spéciales ou des améliorations pour la Xbox Series X/S sont possibles. Microsoft pourrait également introduire des accessoires thématiques pour accompagner leurs franchises populaires, comme des manettes personnalisées ou des skins pour consoles​. On peut rêver, pourquoi pas une manette Doom ?

Par ailleurs, des discussions récentes ont évoqué la possibilité d'une plus grande intégration des magasins de jeux tiers, comme Epic Games Store, dans l'écosystème Xbox. Cela marquerait une étape significative vers une plateforme plus ouverte, ressemblant davantage à l'expérience utilisateur sur Windows​. Cette stratégie pourrait être dévoilée lors du showcase, renforçant la position de Xbox comme un hub central pour les jeux vidéo, indépendamment des exclusivités de console.

Un Xbox Showcase 100% Call Of

Le Xbox Games Showcase 2024 sera immédiatement suivi par une présentation dédiée à Call of Duty: Black Ops 6, intitulée Call of Duty: Black Ops 6 Direct. Cet événement, très attendu, offrira un aperçu approfondi du gameplay et des nouvelles fonctionnalités du jeu. Les joueurs pourront s'attendre à une première présentation détaillée du gameplay de Black Ops 6, mettant en lumière des mécanismes de combat et de nouvelles options de personnalisation. L'événement détaillera probablement les modes de jeu, les cartes, et les gadgets spécifiques à cet opus. Le retour de personnages emblématiques et l'introduction de nouvelles armes et équipements seront également au programme​. Mais sous quelle forme ?

Une grande nouveauté pour cette année est l'intégration de Black Ops 6 dès son lancement dans le Xbox Game Pass, ce qui permettra aux abonnés de jouer au jeu dès le premier jour sans coût supplémentaire. De plus, malgré l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible sur les consoles PlayStation, assurant ainsi une large accessibilité à la communauté des joueurs​.