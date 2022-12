Microsoft vient d’annoncer ses jeux « gratuits » du mois de janvier 2023. Les jeux ne sont pas mauvais, mais certains diront qu'à ce stade, on n'a plus rien à se mettre sous la dent.

Depuis que Microsoft a décidé de raboter ses jeux mensuels offerts dans le cadre des Xbox Games With Gold, il faut avouer que les joueurs se sentent vraiment lésés. Alors que Sony continue d’offrir de très gros jeux dans son PS Plus malgré les changements apportés à ses abonnements, la firme verte, quant à elle, préfère se focaliser sur le Xbox Game Pass.

Liste des jeux Xbox Games With Gold de janvier 2023

Et si le Xbox Game Pass est régulièrement mis à jour et accueille des très, très gros jeux parfois même (souvent en fait) dès leur sortie, les joueurs se demandent à quoi servent encore les Xbox Games With Gold. Et si le mois de décembre 2022 vous avez déjà déçu, les jeux de janvier ne risquent pas de vous faire changer d'avis concernant le service de Microsoft.

L’année 2023 démarre très calmement avec deux jeux indépendants complètement passés sous les radars, mais heureusement plutôt bons. Il y a tout d’abord Iris Fall, un puzzle-game à la direction artistique singulière qui propose plusieurs énigmes psychédéliques en se jouant souvent des perspectives. Ony incarne une jeune fille devant se frayer un chemin dans un univers aussi poétique que glauque, a mi-chemin entre un Alice, d'American McGee et un Little Nightmares. Et enfin Autonauts, un jeu de type sandbox où il faudra coloniser diverses planètes en construisant tout soit même. Il sera d'ailleurs possible d'automatiser toutes ses infrastructures et de récolter d'innombrables ressources pour se créer un véritable paradis pour petits robots. Un jeu extrêmement coloré et à la direction artistique toute cubique. Deux titres plutôt bien accueillis lors de leur sortie, notamment sur Steam où ils récoltent d’excellents retours de la part des joueurs.