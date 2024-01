Pour rappel, chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass et XGP Core ont la possibilité de profiter de plusieurs jeux gratuitement, mais uniquement pendant le week-end. Cependant, il n'y a aucune limite de temps pour jouer ; vous pouvez poursuivre l'aventure jusqu'à son terme sans frais supplémentaires, à condition d'être déterminé. En ce qui concerne les quatre trois disponibles, ils suscitent tous plus ou moins l'envie de se lancer dans l'action. Avec du sport en extérieur et du combat.

Le Xbox Game Pass : 3 belles surprises pour le Week-End

Ce week-end sur le Xbox Game Pass, du 26 au 28 janvier 2024, vous aurez l'occasion de jouer à trois jeux. L'un d'entre eux est Phantom Abyss, un jeu vidéo d'aventure multijoueur développé par Team WIBY et édité par Devolver Digital. Dans ce titre, les joueurs s'aventurent dans des temples générés de manière procédurale, avec un objectif clair : récupérer des reliques sacrées dissimulées au plus profond de ces structures labyrinthiques. Ce qui rend Phantom Abyss unique, c'est son aspect asynchrone.

Lorsqu'un joueur tente de traverser un temple, il voit les fantômes ou les représentations des tentatives précédentes d'autres joueurs. Ces fantômes montrent où et comment d'autres aventuriers ont échoué, permettant ainsi au joueur actuel d'apprendre de leurs erreurs. Cependant, chaque temple ne peut être complété qu'une seule fois dans le monde entier. Une fois qu'un joueur réussit à s'emparer de la relique au fond du temple, le temple disparaît pour toujours, rendant la réussite encore plus gratifiante. Le principe est très ingénieux.

Du sport virtuel et de la baston

C'est l'heure de la baston sur le Xbox Game Pass avec WWE 2K23, la dernière entrée dans la célèbre série de jeux vidéo de simulation de catch professionnel. Cette suite se distingue par son roster étendu. Comprenant une vaste sélection de superstars actuelles de la WWE ainsi que des légendes, permettant aux joueurs de créer et de vivre des matchs de rêve. L'accent est mis sur un gameplay réaliste dans WWE 2K23, avec un système de combat plus affiné et des mécaniques de jeu conçues pour reproduire fidèlement les mouvements et les techniques authentiques des catcheurs professionnels.

Enfin, on retrouve MX vs ATV Legends développé par Rainbow Studios et publié par THQ Nordic. C'est un jeu de course off-road sorti le 28 juin 2022. Dans ce jeu, les joueurs peuvent participer à des courses en utilisant des motos, des quads (ATVs), et des véhicules utilitaires tout-terrain. Le jeu se démarque par ses vastes environnements ouverts et un mode carrière. Permettant notamment aux joueurs de vivre les risques et les récompenses associés à une carrière de pilote professionnel. Le jeu a reçu des critiques variées, avec une majorité de critiques positives récentes sur Steam.