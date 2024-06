Les jeux Xbox Game Pass de juin 2024 ont été dévoilés avec notamment The Callisto Protocol, Octopath Traveler 1 & 2 ou encore une des prochaines sorties du mois, Still Wakes the Deep. Un jeu d'horreur narratif par The Chinese Room, le studio d'Amnesia : A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture ou Dear Esther. Les abonnés pourront donc le découvrir dès son lancement sans frais additionnel. Mais comme à chaque fois, il est également possible d'accéder à des essais gratuits de jeux.

Deux jeux à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass

Les « Jours de Jeu Gratuit » du Xbox Game Pass ont lieu chaque semaine et permettent de s'essayer à des titres qui ne sont pas ou ne sont plus dans le service. Le week-end dernier, les abonnés ont par exemple pu tester Call of Duty Modern Warfare 3, Skull & Bones, Assetto Corsa Competizione ou encore Dragon Ball Xenoverse 2. L'avantage, si vous avez du temps devant vous, c'est que vous pouvez terminer les jeux proposés puisqu'il n'y a pas de limite dans le contenu. Il faut simplement s'assurer de les boucler avant la fin du temps imparti. En l'occurrence, vous allez avoir jusqu'à ce lundi 10 juin à 8h59 (heure française) pour les deux nouveaux softs Xbox Game Pass du week-end.

Top Spin 2K25

Les Free Play Days Xbox Game Pass du 6 au 10 juin 2024 réservent une énorme surprise puisque Top Spin 2K25 est jouable gratuitement le temps d'un week-end. Pour rappel, le titre n'est sorti que depuis le 23 avril 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Que dire de cet épisode ? Il était très attendu au tournant car le dernier jeu de cette licence cultissime remontait à 2011. À l'arrivée, les avis sont partagés. Un retour gagnant ? D'un point de vue gameplay, qui est tout de même le plus important, oui. En revanche, la technique ou encore le contenu font partie des faiblesses qui ont déçu bon nombre de joueurs. À vous de vous faire votre opinion dès maintenant via le Xbox Game Pass Ultimate ou le XGP Core.

The Ascent

Le deuxième jeu des Jours de Jeu Gratuit Xbox Game Pass est The Ascent. Un twin-stick shooter en vue isométrique, teinté de RPG, et qui se déroule dans un univers cyberpunk. « Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d'événements catastrophiques : le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Vous appartenez au groupe The Ascent. Survivrez-vous à sa chute ? ». Le jeu est entièrement jouable en solo ou en co-op si vous le souhaitez. Il avait déjà été offert dans le Xbox Game Pass et revient aujourd'hui pour un essai gratuit jusqu'à lundi.