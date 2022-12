2022 aura encore été une année très riche pour le Xbox Game Pass. Une nouvelle fois, Microsoft a mis le paquet au cours de ces douze derniers mois pour vendre son service de jeux par abonnement. Entre des grosses sorties day one, l’ajout au catalogue de titres très appréciés mais également de belles surprises et découvertes, les abonnés en ont eu pour leur argent. Est-ce que la firme de Redmond maintiendra le cap l’année prochaine ? Premiers éléments de réponse avec les jeux gratuits Xbox Game Pass confirmés pour janvier 2023.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de janvier 2023

C’est officiel, il n’y aura pas d’autres jeux dans le Xbox Game Pass de décembre 2022. Une employée chargée de la communication du service d’abonnement a confirmé la nouvelle. Le rendez-vous est donc donné le mois prochain, et comme cette année la firme de Redmond prévoit de très belles choses en 2023. La liste des sorties day one est longue comme un bras et on retrouve dans le lot des exclusivités Xbox Series comme Starfield ou Redfall. Si l’on devra attendre quelques semaines pour connaître les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2023, on connaît déjà une partie de la liste, qui correspond aux disponibilités dans le catalogue dès le lancement.

Persona 3 Portable – 19 janvier (Console, PC, Cloud)

– 19 janvier (Console, PC, Cloud) Persona 4 Golden – 19 janvier (Console, PC, Cloud)

– 19 janvier (Console, PC, Cloud) Monster Hunter Rise – 20 janvier (Console, PC)

– 20 janvier (Console, PC) Age Of Empires 2: Definitive Edition – 31 janvier (Console, Cloud)

– 31 janvier (Console, Cloud) Inkulinati - 31 janvier (Console, Cloud)

- 31 janvier (Console, Cloud) Roboquest – Janvier, date à préciser (Console)

On rappelle évidemment que cela ne représente qu’une partie des jeux qui seront disponible sur le Xbox Game Pass sur l’ensemble du mois de janvier 2023. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de connaître les titres déjà sortis qui viendront se greffer au tout. Avec Monster Hunter Rise, deux Persona et Age of Empires 2 Definitive Edition, les abonnés vont déjà être gâtés.

Tous les jeux Game Pass confirmés pour 2023

Envie de savoir ce que réserve l’année 2023 pour les abonnés Xbox Game Pass ? On vous a compilé l’ensemble des jeux confirmés pour l’année prochaine. Cela inclut évidemment les sorties day ones, mais aussi des ajouts de titres plus anciens qui avaient été confirmés par Microsoft et ses partenaires. On rappelle que l'année qui suit pourrait marquer l'arrivée d'un nouveau Game Pass à prix cassé, mais avec des pubs. L'abonnement plus avantageux, permettant de partager son compte avec ses amis et sa famille, devrait également arrivée sur notre territoire à cette période.