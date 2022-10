On connaît d'ores et déjà les premiers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de novembre 2022. Encore un bon mois en perspective pour les abonnés ?

Le mois de novembre approche et une vague de jeux sur le Xbox Game Pass avec. Si Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur les ajouts des prochaines semaines, on connaît déjà une partie des titres qui viendront remplir le catalogue prochainement.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de novembre 2022

Le Xbox Game Pass devrait encore proposer une sélection solide en novembre 2022. Alors que Microsoft n’a toujours pas révélé officiellement la liste des ajouts pour la première moitié du mois prochain, on connaît d’ores et déjà sept titres qui seront présents dans les semaines à venir. Comme à l’accoutumée, la firme de Redmond n’hésite pas à dépenser des sommes folles pour permettre aux abonnés de jouer à plusieurs jeux dès leur sortie.

Au programme donc, une exclusivité Xbox très singulière signée Obsidian, un jeu de management culte, du Warhammer 40,000 et une poignée de jeux plus confidentiels qui pourront profiter de l’aura du Xbox Game Pass pour s’ouvrir à un public encore plus large. Voici sans plus attendre la liste des futurs ajouts de novembre 2022 :

The Legend of Tianding - 1 er novembre (consoles)

- 1 novembre (consoles) Ghost Song - 3 novembre (consoles)

- 3 novembre (consoles) Football Manager 2023 - 8 novembre (consoles, PC)

- 8 novembre (consoles, PC) Pentiment - 15 novembre (consoles)

- 15 novembre (consoles) Sommerville - 15 novembre (consoles)

- 15 novembre (consoles) Gungrave G.O.R.E - 22 novembre (consoles)

- 22 novembre (consoles) Warhammer 40,000 : Darktide - 30 novembre (PC)

On rappelle si besoin est, que cela ne représente qu’une petite partie des jeux qui seront disponible sur le Xbox Game Pass en novembre 2022. Pour connaître la liste complète, il faudra cependant patienter encore un petit peu. L’annonce officielle de Microsoft, prévue dans les jours à venir.