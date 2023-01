Qui dit nouvelle année, dit nouveaux jeux Xbox Game Pass. 2023 s’annonce particulièrement riche pour le service d’abonnement de Microsoft avec des titres très attendus dont Starfield du côté des exclusivités Xbox Series. En attendant l’arrivée de celui déjà considéré par beaucoup comme le Skyrim dans l’espace, la firme de Redmond poursuit ses bonnes vieilles habitudes. En ce mardi 10 janvier 2023, Microsoft a enfin dévoilé la première vague de jeux Xbox Game Pass de janvier 2023. Une annonce particulièrement attendue par les abonnés du service. Alors quel est le programme ?

Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2023

Les premiers jeux Xbox Game Pass de l’année sont officiels. Si 2022 s’est terminée sur une note plus tristounette avec moins d’ajouts qu’à l’accoutumée, c’est l’heure du retour à la normale... ou presque. En l’absence de disponibilités day one marquantes en ce début de nouvelle année, la firme de Redmond se repose sur des productions déjà disponibles depuis quelques temps. En tête d'affiche de ce mois, et bien tout simplement les trois jeux que l'on connaît depuis un moment : Monster Hunter Rise et les deux Persona. Voici ce qui semble être les seuls jeux Xbox Game Pass de janvier 2023.

Stranded Deep (Cloud, Console, & PC) - disponible

Mortal Shell Enhanced Edition (Cloud, Console, & PC) - disponible

Valheim: Mistlands Biome Update (PC) - disponible

Persona 3 Portable (Cloud, Console, & PC) - 19 janvier

Persona 4 Golden (Cloud, Console, & PC) – 19 janvier

Monster Hunter Rise (Cloud, Console, & PC) - 20 janvier

Il semblerait que contrairement aux autres mois, il n'y ait pas de seconde vague pour le Xbox Game Pass de janvier 2023. Il faudra sans doute se contenter de la sélection ci-dessus qui se repose donc sur trois gros jeux japonais dont la réputation n'est plus à refaire. Sur les réseaux, les joueurs ont déjà commencé à monter le ton étant non satisfaits du peu de titres rendus disponibles alors qu'il n'y avait déjà pas eu de seconde fournée au mois de décembre. Des rumeurs laissent entendre qu'un Xbox Direct aurait lieu le 25 janvier, il se pourrait donc qu'il y ait quelques ajouts surprises à la fin du mois.

Les sorties XGP de janvier 2023

Pour ne pas changer, cette nouvelle vague d’ajouts s’accompagne également de son lot de sorties. La sélection Xbox Game Pass de janvier 2023 n’échappera donc pas à la règle avec le départ d’une poignée de titres, dont certains sont particulièrement appréciés. Comme d'habitude, si vous souhaitez conserver certains des jeux sortants, vous disposez d’une remise de 20% sur chacun d’entre eux. Voici la liste des cinq jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 janvier 2023.