Le Xbox Game Pass pourrait-il accueillir une nouvelle licence attendue par beaucoup de fans et amateurs de catch ? Les développeurs du jeu ont répondu cash.

Régulièrement, Microsoft fait des coups de maître en proposant des licences, nouvelles comme bien installées, dès leur sortie sur le Xbox Game Pass. Le concurrent de WWE 2K22 en fera-t-il partie ? Face aux rumeurs, les développeurs de AEW : Fight Forever répondent.

Un gros jeu de catch day one sur le Xbox Game Pass ?

Depuis quelques jours maintenant, une rumeur circulait autour de AEW : Fight Forever et de son arrivée potentielle sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Des bruits de couloirs qui émanaient du site spécialisé WrestleZone, citant des sources très fiables qui affirmaient que la nouvelle licence de catch de THQ Nordic arriverait sur le service d’abonnement day one. Alors que la hype grimpait chez les amateurs de la discipline, les développeurs ont préféré couper court aux rumeurs. Non AEW : Fight Forever ne sera disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement.

« Ça semble être le bon moment pour annoncer que nous ne prévoyons pas d’intégrer AEW : Fight Forever à un quelconque service d’abonnement mensuel. Le jeu sera disponible chez votre revendeur favoris, en boutique comme en ligne », a tweeté le compte officiel du jeu ce mardi 8 novembre, dans la soirée.

Des nouvelles la semaine prochaine

Dommage, car ça aurait été sans doute l’occasion pour la nouvelle licence de catch sur la fédération All Elite Wrestling de profiter d’un énorme gain de visibilité. Les développeurs donnent malgré tout rendez-vous aux plus curieux dès le 19 novembre, date à laquelle ils donneront des nouvelles. Il ne faudra cependant pas s'attendre à une annonce autour du Xbox Game Pass.

Si vous êtes passé à côté de son annonce, on rappelle qu'AEW: Fight Forever entend associer le feeling à l'ancienne des productions de catch arcade aux attaques en tandem novatrices qui ont fait la réputation de l'All Elite Wrestling. Développé par YUKE’s Co, le titre mettra en scène de grands noms du ring dans des matchs en solo ou en tag team réunissant jusqu’à 4 joueurs. Un nouveau concurrent de WWE 2K qui aura décidément beaucoup fait parler de lui. Peut-être que l'engouement autour qu'il y a eu autour des rumeurs sur le Xbox Game Pass feront changer d'avis les développeurs.