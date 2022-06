Dans quelques mois, Microsoft va muscler son Xbox Game Pass avec une nouveauté qui n'est pas sans rappeler le PS Plus Premium... De quoi s'agit-il ? Il y aura t-il une augmentation de prix ? Les infos.

Malgré le segment Xbox Game Pass de sa future conférence, Microsoft n'a pas attendu le Xbox & Bethesda Games Showcase pour faire le point sur le Xbox Game Pass. Le service va faire peau neuve avec une nouvelle option.

Des démos dans le Xbox Game Pass

En 2023, les abonnés Xbox Game Pass pourront s'essayer à des démos de jeux à venir. C'est le « Project Moorcroft » (Lara ? Pardon). Pour l'instant, ce programme ne concernera que les développeurs indépendants, et non pas les gros AAA comme le PS Plus Premium. Si l'on en croit le descriptif, ce sera aux studios de prendre cela en charge, mais Microsoft versera une indemnisation « pour faciliter l’opportunité de montrer leur créations sur Xbox ».

Nous dévoilons également les premiers détails du Projet Moorcroft, un programme qui vous permettra d’essayer une sélection de démos inédites de titres à venir si vous êtes membre du XGP. Ce programme commencera au cours de l’année prochaine et sera dans un premier temps l’occasion pour les développeurs indépendants du monde entier de présenter leurs nouvelles créations. Les développeurs participants pourront alors voir comment leurs démos fonctionnent auprès du public et seront indemnisés pour faciliter l’opportunité de montrer leur créations sur Xbox et d’atteindre un nouveau public.

On imagine qu'à l'avenir, si ça prend bien, cela pourrait s'élargir aux plus grosses productions du secteur. À minima les jeux étiquetés Xbox Game Studios. Un nouvel argument pour augmenter le nombre d'abonnés qui stagne à 25 millions ?