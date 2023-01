Cette année encore, le Xbox Game Pass devrait régaler les abonnés. Si la liste des premiers ajouts de janvier 2023 se fait encore attendre on sait que ce mois-ci sera marqué par l’arrivée de sorties day one comme deux jeux Persona ou encore Monster Hunter Rise. En attendant une communication officielle, Microsoft vient d’ajouter un jeu surprise à son service.

Le premier jeu Xbox Game Pass de janvier 2023 dispo

Une belle année se profile pour le Xbox Game Pass. Le cru de 2023 réserve de beaux ajouts, dont Starfield et Redfall, les deux prochaines grosses exclusivités maison de l’éditeur. En attendant, les abonnés pourront essayer tout un tas d’autres jeux, incluant des disponibilités dès le jour de leur sortie, comme des titres plus anciens mais qualitatifs, pour la plupart. Microsoft tarde à révéler la liste des jeux de janvier 2023, mais un ajout surprise a déjà été repéré en avance. Il s’agit ni plus ni moins de Stranded Deep, qui est donc la toute première arrivée du Xbox Game Pass de l’année.

Dans ce titre, vous incarnez un survivant d’un crash aérien qui a échoué au beau milieu de l'océan Pacifique. L’objectif est simple : survivre coûte que coûte. Fouillez chaque recoin de l’île, découvrez des zones cachées sous-marines, ramassez un maximum de provisions et matériaux, et construisez autant que possible pour espérer rester en vie. La faim et la soif ne seront en revanche pas vos seuls ennemis. Ce premier jeu Xbox Game Pass de janvier 2023 a reçu un assez bon accueil de la part des joueurs. Sur Steam, il cumule plus de 35 000 avis plutôt positifs. Quant au reste du programme du mois, on connaît les premiers ajouts qui arriveront à la mi-janvier. Pour le reste, il faudra attendre la liste officielle.