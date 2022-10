Microsoft vient de confirmer un nouvel ajout surprise au Xbox Game Pass pour ce mois-ci et c’est encore un jeu très bien noté et apprécié des joueurs.

Quelques jours après avoir dévoilé la liste des jeux du Xbox Game Pass d’octobre 2022, la marque verte annonce une nouvelle arrivée. Comme souvent avec le service d’abonnement de Microsoft, il s’agit encore d’une sortie day one.

Phantom Abyss arrive sur le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est un carton et rapporte des milliards à Microsoft. Entre les exclusivités disponibles dès leurs sorties, les partenariats forts et les jeux disponibles day one, le nouveau fer de lance de la marque a en effet de quoi séduire. Preuve en est, une nouvelle sortie d’octobre 2022 sera disponible dès son lancement, enfin presque. Il faut regarder du côté de Devolver Digital, puisqu’il s’agit de Phantom Abyss.

Le jeu multijoueur asynchrone que l’on nous promet « gigantesque » sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le 20 octobre prochain donc, à l’occasion de la sortie de l’accès anticipé sur les consoles Xbox. Dans Phantom Abyss, les joueurs sont plongés au cœur de temples générés de manière procédurale. L’objectif : récupérer des reliques sacrées qui sont cachées remplies de pièges.

Un titre qui tient clairement à faire de l'œil aux amateurs de films d’aventures comme Indiana Jones. Question gameplay en revanche, on est plus proche d’un Mirror’s Edge que d’un Tomb Raider. Les amateurs de challenge devraient trouver leur compte. Ce nouveau jeu du Xbox Game Pass, déjà disponible sur PC, a en tout cas été très bien accueilli par les joueurs. Sur Steam, Phantom Abyss cumule les avis très positifs. Encore un bel ajout du côté du Xbox Game Pass.