Quelles seront les dernières sorties du Xbox Game Pass en avril 2024 ? On connaît déjà l’identité des 6 jeux qui quitteront le catalogue prochainement.

Les mois passent, et le Xbox Game Pass continue de s’imposer comme l’un des meilleurs bons plans du marché. Chaque semaine, le service déploie de nouveaux jeux pour ses abonnés. Cela comprend des grosses sorties de l’année des partenaires de Microsoft ou ses exclusivités maison. Quand on voit tout ce que les studios Xbox préparent, le service a clairement de beaux jours devant lui. Cette année, il accueillera notamment des productions fermement attendues comme Hellblade 2 en mai, Indiana Jones et le Cercle Ancien, ou encore le Skyrim-like Avowed. En attendant de découvrir toutes les nouveautés du mois prochain, Microsoft a levé le voile sur les ultimes sorties du Xbox Game Pass d’avril 2024.

Les dernières sorties Xbox Game Pass d'avril 2024

Le cycle se poursuit. Deux fois par mois, la firme de Redmond annonce les futures arrivées au catalogue. Des entrées qui sont constamment contrebalancées par des sorties. Elles s’en vont toutes aux mêmes dates, qui correspondent au milieu et la fin du mois. Pour laisser le temps aux joueurs de prendre le temps de découvrir les malheureux sortants, l’éditeur communique systématiquement en amont sur la liste des départs. Le 30 avril 2024, ce sont donc six nouveaux jeux qui quitteront le Xbox Game Pass. Des productions, dont les noms ne parleront que peu au grand public, mais il y en a clairement qui méritent d’être essayées.

À commencer par l’excellent jeu de simulation de physique Besiege. Dans cette petite production au score de 10/10 sur Steam (rien que ça) vous êtes chargé de construire des machines afin d'attaquer des villages, des armées ou même des châteaux le temps d’une campagne solo, ou en multijoueurs. Un titre bien ficelé et franchement divertissant, tout comme Pikuniku. Le jeu d’exploration et de puzzles absurde mérite franchement le coup d'œil avant son départ du Xbox Game Pass. Ici, vous devez aider ses curieux héros à surmonter de nombreuses épreuves dans un monde joyeux, coloré et étrange à la fois.

Un titre fun et sans prise de tête, mais d’une profonde richesse. Il bat lui aussi des scores sur la plateforme de Valve, 7 Days est un FPS en monde ouvert, à cheval entre le RPG, le survival horror et le tower defense. Depuis son lancement en early access, il s’est imposé comme un incontournable des jeux de survie à base de zombies. Après 12 longues années, il s’apprête justement à sortir d’accès anticipé pour se lancer en bonne et due forme. D’ici là, vous avez donc jusqu'au 30 avril pour le tester avec le Xbox Game Pass.

Jeux qui quittent prochainement le Xbox Game Pass ©Gameblog

La listes des départs du Game Pass d'avril 2024