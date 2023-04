Le Xbox Game Pass continue son petit bonhomme de chemin avec une croissance régulière mais forcément moins importante. Le service d’abonnement signé Microsoft a su convaincre au fil des années, au point de s’imposer comme l’un des meilleurs bons plans de l’industrie. Pour moins de 10€ par mois, les joueurs peuvent avoir accès à tout un catalogue de jeux allant de grosses productions venant d’éditeurs majeurs, de titres indépendants plus confidentiels mais tout autant qualitatifs, de jeux des studio Microsoft et bien évidemment d’une pléthore de sorties day one. Et quand on sait que Redfall et Starfield seront également disponibles dès leur lancement, ça donne forcément plus de poids à l’abonnement. Cependant, ces ajouts s'accompagnent constamment de départs. On connaît désormais les derniers jeux qui quitteront le Xbox Game Pass en avril 2023.

Les dernières sorties Xbox Game Pass d'avril 2023

C’est un rituel connu par cœur des abonnés au Xbox Game Pass maintenant. Chaque mois, sauf exceptions, Microsoft déploie deux vagues constituées d’entrées et de sorties. Pour le début d’avril, l’éditeur a surtout misé sur l’arrivée de Ghostwire Tokyo et de sa grosse mise à jour gratuite, ainsi que Minecraft Legends qui sera disponible dès demain, le 18 avril, lors de son lancement. Quelques autres productions tierces sont également venues ponctuer ces dernières semaines dont Loop Hero et NHL 23. Les prochains ajouts seront très prochainement annoncés, mais on connaît d’ores et déjà la liste des sorties du Xbox Game Pass de la fin du mois.

Tetris Effect Connected (Xbox, PC, Cloud)

Dragon Quest Builders 2 (Xbox, PC, Cloud)

Destroy All Humans (Xbox, PC, Cloud)

Unsouled (Xbox, PC, Cloud)

Bugsnax (Xbox, PC, Cloud)

Pas de très gros noms à déplorer cette fois, même si ces productions n’en restent pas moins des titres appréciés. Dragon Quest Builders 2 est en effet considéré comme un très bon spin-off familial pour passer le temps, quand Tetris Effect Connected est une véritable pépite en la matière. Le souls-like en 2D Unsouled avait quant à lui reçu un accueil plus mitigé. Vous avez donc jusqu'au 30 avril 2023 pour essayer ces jeux avant qu’ils ne quittent le Xbox Game Pass. Comme d’habitude, vous profiterez d’une réduction de 20% si vous souhaitez passer à l’achat pour l’un d’entre eux afin de le conserver. Question arrivées dans le catalogue, on sait déjà que deux jeux indépendants attendus seront au programme. Coffee Talk Episode 2 le 20 avril et The Last Case of Benedict Fox le 27 avril.