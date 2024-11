Excellente nouvelle : le Xbox Game Pass propose une toute nouvelle fonctionnalité très attendue, qui va faire plaisir à de nombreux joueurs et révolutionner un peu la façon de jouer.

Microsoft frappe fort avec une nouveauté qui va ravir les gamers. Grâce à une mise à jour de son service Xbox Game Pass Ultimate, il est désormais possible de jouer en streaming à certains jeux que vous possédez déjà. Une avancée majeure pour le cloud gaming, qui combine praticité et innovation.

Une fonctionnalité attendue par les joueurs

Bonne nouvelle : plus besoin de télécharger vos jeux pour en profiter. Avec cette nouvelle option, Microsoft vous permet de streamer une sélection de titres directement depuis le cloud. Une solution idéale (en bêta pour le moment) pour ceux qui manquent de stockage ou qui veulent jouer en déplacement. Et ce n’est que le début ! Microsoft a promis d’ajouter régulièrement de nouveaux jeux à cette liste.

L’une des grandes forces de cette fonctionnalité du Xbox Game Pass, c’est sa flexibilité. Vous pouvez jouer sur quasiment n’importe quel appareil compatible avec le cloud gaming. Cela inclut :

PC, smartphones et tablettes via navigateur,

via navigateur, Téléviseurs connectés Samsung ,

, Appareils Amazon Fire TV ,

, Casques VR comme Meta Quest.

Microsoft a pensé à tout pour que vous puissiez jouer sans contraintes. Et la bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité est disponible dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming existe déjà. En 2025, elle arrivera également sur les consoles Xbox et l’application PC, pour encore plus de possibilités.

Un catalogue qui fait rêver

Pour son lancement en beta sur le Xbox Game Pass, Microsoft propose une cinquantaine de jeux compatibles. Et il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez fan de RPG, d’action, de simulation ou de jeux indépendants, vous trouverez votre bonheur. Voici quelques titres phares du catalogue :

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Cette nouveauté du Xbox Game Pass est un véritable tournant pour le jeu vidéo. Jusqu’ici, les services de cloud gaming se concentraient principalement sur les abonnements avec accès à un catalogue. Microsoft innove en permettant de streamer vos propres jeux, qu’ils soient inclus dans le Game Pass ou non. Une flexibilité qui change tout et qui risque de donner des idées à la concurrence.

Source : Microsoft