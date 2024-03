Le remake de Persona 3 sur PS4, PS5, Xbox One et Series a été une vraie bouffée d’air frais pour les fans de la licence. Nommé Reload, il a fait bien plus que remettre au goût du jour un titre de 2006, car outre de graphismes améliorés, ce sont tous les décors qui ont été refaits. Désormais, on se déplace plus librement dans le lycée, par exemple. Pour autant, le jeu n’est pas encore complet, car il manque un chapitre important de l’histoire. Heureusement, Atlus corrige le tir et offre même un énorme cadeau aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

De beaux cadeaux pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate

Persona 3 Reload aura trois DLC, mais pour les abonnées au Xbox Game Pass Ultimate, ils seront gratuits. Il s'agira plus précisément d'un pass d'extension divisé en plusieurs parties, le Persona 3 Reload Expansion Pass. Il comprendra des tenues inédites, ainsi que de nouveaux morceaux de musique, mais surtout un chapitre très attendu de l’histoire. Cependant, comme expliqué, tout ne sortira pas d’un coup, mais sera déployé par vague au cours de l’année 2024.

Dès le 12 mars, les joueurs pourront découvrir la première partie de l’extension avec de nouvelles musiques issues de Persona 5 royal (Extra) et de Persona 4 Golden (Extra). La seconde vague arrivera en mai 2024 et comportera encore plus de morceaux inédits, mais aussi de nouveaux costumes.

C’est la troisième partie qui sera la plus intéressante, car elle comprendra le DLC majeur Aigis - The Answer, attendu en septembre. Cette histoire déjà intégrée dans Persona 3 FES (la version améliorée du jeu original) offre aux fans un tout nouvel épilogue. Dans celui-ci, les membres de la S.E.E.S. se retrouvent piégés dans une journée sans fin. À vous de plonger dans l’abysse pour mettre un terme à cet étrange phénomène ! Cet épisode sera proposé au prix de 34,99 euros sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC. Pour les abonnées au Xbox Game Pass Ultimate, il sera gratuit jusqu’au 31 janvier 2025.

Kotone est toujours absente de Persona 3

Si Atlus apporte enfin aux fans le DLC tant attendu, ils ne sont pas satisfaits pour autant. En dépit de la sortie de Reload, beaucoup demandent le retour de Kotone, l’équivalent féminin du héros Makoto. Malheureusement, les développeurs se sont uniquement concentrés sur le retour des fonctionnalités de Persona 3 FES. Ils ont ainsi laissé de côté l’édition Portable, dans laquelle elle apparaît, et qui ne semble pas les intéresser. Pour l’instant, seuls quelques mods créés par les fans permettent de la faire revivre, mais qui sait… La communauté a parfois une grande force de persuasion.