Il y a des petites habitudes qui ont la peau dure. Changement dans ses formules ou non, Microsoft propose chaque mois aux abonnés Xbox Game Pass de découvrir une flopée de nouveaux jeux. Celui de janvier 2025 sera surtout placé sous le signe de Diablo, l’épisode initiatique ayant rejoint le service. Cependant, certains membres auront encore une fois le droit à quelques cadeaux bonus. Petit tour d’horizon des nouveaux avantages disponibles.

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate du mois

Alors que la seconde vague de jeux de janvier 2025 sera dévoilée dans quelques jours, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent toujours profiter d’une flopée de contenus exclusifs. Des bonus qui touchent systématiquement à des titres divers et variés bien qu’ils soient globalement orientés jeux-service. Apex Legends sera encore une fois à l’honneur ce mois-ci, mais il ne sera pas le seul. On rappelle que pour réclamer ces avantages réservés aux abonnés Xbox Game pass, il faudra se rendre dans l'application dédiée au service puis dans l'onglet « avantages ». À partir de là, il vous suffira de cliquer sur ceux qui vous intéressent et de suivre les instructions à l'écran pour obtenir vos cadeaux.

Les contenus gratuits offerts en janvier 2025

Apex Legends : Charme d’arme « Coup de chance » : EA et Microsoft font encore un beau cadeau aux abonnés. Parce que si les six jeux gratuits du weekend ne suffisaient pas, vous pouvez également récupérer un charme d’arme à équiper sur votre arme préférée. Cet avantage exclusif aux membres du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 3 février 2025.

: EA et Microsoft font encore un beau cadeau aux abonnés. Parce que si les six jeux gratuits du weekend ne suffisaient pas, vous pouvez également récupérer un charme d’arme à équiper sur votre arme préférée. Cet avantage exclusif aux membres du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 3 février 2025. The First Descendant Season 2: Ancestors Bundle : pour célébrer la saison 2 comme il se doit, quoi de mieux qu’un pack de contenus gratuits ? Personnalisez vos Descendants et vos armes avec des skins, un accessoire de dos, des sprays, des peintures et des options de maquillage uniques. Un cadeau à récupérer impérativement avant le 2 février 2025.

: pour célébrer la saison 2 comme il se doit, quoi de mieux qu’un pack de contenus gratuits ? Personnalisez vos Descendants et vos armes avec des skins, un accessoire de dos, des sprays, des peintures et des options de maquillage uniques. Un cadeau à récupérer impérativement avant le 2 février 2025. Vigor : Coast Guardian Pack : encore du contenu gratuit pour personnaliser vos avatars. Cette fois on est sur le thème de la côte glacée d’Anniken et de ses aurores boréales avec des cosmétiques qui en sont inspirés. Cet avantage du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 12 février 2025.

: encore du contenu gratuit pour personnaliser vos avatars. Cette fois on est sur le thème de la côte glacée d’Anniken et de ses aurores boréales avec des cosmétiques qui en sont inspirés. Cet avantage du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 12 février 2025. Metaball : Punk Pack : si vous avez envie d'essayer ce jeu gratuit multi, sportif et crossplay, Microsoft vous offre un petit coup de pouce. Ce pack de contenus gratuits débloque sept tenues légendaires pour directement avoir le style sur le terrain. Vous avez jusqu’au 7 février 2025 pour réclamer cet avantage.

Échantillon de contenus gratuits disponibles sur le Xbox Game Pass ©Microsoft

Puisque l’horloge tourne dangereusement, on se permet une petite piqûre de rappel. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent encore réclamer le Pass d’Extension de Persona 3 Remake. Pour mémoire, il comprend notamment l’épisode Aigis -The Answer proposant un nouveau pan narratif. Vous avez donc jusqu’au 31 janvier 2025 pour réclamer et échanger ce qui reste à ce jour l’un des plus beaux avantages du service.

Source : Xbox