Le Xbox Game Pass est réputé pour ses surprises agréables et régulières envers ses utilisateurs. Et quel moment plus propice que décembre, une période festive, pour gâter ses abonnés avec de beaux cadeaux ? Cette fin d'année s'annonce exceptionnellement riche. Marquée par l'inclusion de deux nouveaux jeux dans le catalogue, garantissant ainsi de finir le mois en beauté.

Deux beaux jeux pour le Xbox Game Pass

On commence avec Against the Storm. Un jeu de construction de ville de type roguelite, offrant une expérience de construction de ville condensée dans des sessions accessibles, chacune pouvant être complétée en une seule soirée. Situé dans un monde fantastique peuplé d'humains, de castors, de lézards, de harpies et de renards, ces races se tiennent unies contre les dangers cachés et des pluies incessantes. En tant que vice-roi, votre mission est de coloniser des terres sauvages et de rassembler des ressources précieuses pour reconstruire la Ville Fumante, le seul refuge sûr contre des tempêtes apocalyptiques.

Votre rôle consiste à gérer les ressources, à attribuer des travailleurs et à établir des chaînes d'approvisionnement dans plusieurs bâtiments de production. Vous devez aussi répondre aux besoins de vos villageois et décider quelles tâches accomplir pour garder la reine satisfaite. Elle peut parfois vous offrir des avantages puissants, et différentes combinaisons d'effets peuvent créer des synergies modifiant le destin de votre colonie. Le principe directeur est de jouer avec les cartes qui vous sont distribuées, en vous adaptant et en expérimentant pour tirer le meilleur parti des outils à votre disposition. Bref, de la stratégie sur le Xbox Game Pass.

Une autre pépite

L'autre jeu du Xbox Game Pass est Tin Hearts. Un jeu de puzzle qui intègre une narration émotionnelle à un gameplay inspiré du style Lemmings. Dans le jeu, les joueurs guident des soldats de plomb à travers divers niveaux, les manœuvrant d'un point à un autre. L'histoire tourne autour d'Albert J. Butterworth, un brillant fabricant de jouets victorien, et explore sa vie de famille et ses relations. Le jeu se déroule dans la maison d'Albert, et au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils en apprennent davantage sur sa vie grâce à des indices disséminés, tels que des notes, et à travers des cinématiques qui offrent un aperçu de son passé.

Le gameplay de Tin Hearts est unique en ce sens que les joueurs ne contrôlent pas directement les soldats de plomb. Au lieu de cela, ils manipulent l'environnement pour éliminer les obstacles et tracer le bon chemin pour les soldats. Les niveaux sont conçus de manière ingénieuse avec une complexité croissante, introduisant de nouvelles mécaniques telles que le contrôle du temps qui permet aux joueurs d'avancer ou de rembobiner le temps, de déplacer des objets et de planifier les mouvements des soldats.

Bien que Tin Hearts se concentre principalement sur l'aspect puzzle, ses environnements artistiques et l'intégration du monde d'un fabricant de jouets dans le gameplay sont ingénieuses. Le jeu est d'ailleurs très bien noté sur Steam.

Les autres ajouts du mois de décembre 2023

D'autres jeux vous attendent pour la fin du mois de décembre, comme vous pouvez le voir ci-dessous :