La gamme de jeux proposés par le Xbox Game Pass pour août 2023 s'annonce impressionnante. Pour célébrer dignement la Gamescom 2023, Microsoft a réservé deux surprises majeures, rappelant l'enthousiasme des cadeaux sous un sapin de Noël. Ces jeux, sortis en 2021, sont reconnus comme étant parmi les meilleurs de leurs catégories.

Une pépite de 2021 sur le Xbox Game Pass

La première de ces pépites du Xbox Game Pass est Humankind, conçu par le studio français Amplitude. Rappelons que c'est un jeu 4X, caractérisé par quatre principes fondamentaux : eXplorer, eXpand, eXploit et eXterminate. Ce jeu propose aux joueurs de guider une civilisation à travers différentes époques, depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours. L'une des singularités de Humankind est la capacité offerte aux joueurs de mêler différentes cultures au fil des âges, engendrant ainsi une multitude d'hybrides culturels et historiques. À l'opposé de la série Civilization.

Outre les mécaniques classiques de gestion et de combat, Humankind met aussi en avant une narration poussée et la construction d'un héritage unique pour chaque civilisation, en fonction des décisions prises. Sur le plan graphique, le jeu brille par ses environnements fouillés et une direction artistique vraiment extraordinaire. Chez Gameblog, le jeu avait été chaleureusement accueilli. Petite anecdote : il avait reçu une note de 9/10 à sa sortie, preuve de sa qualité. Les multiples mises à jour depuis sa première apparition n'ont fait qu'augmenter son attrait en 2023. C'est le cas notamment du contenu Together We Rule qui rajoute pas moins de 6 nouvelles cultures et de nouvelles mécaniques, comme le congrès de l'humanité.

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule

Taquin, Microsoft introduit également Age of Empires 4 à son catalogue du Xbox Game Pass, axé sur la stratégie en temps réel. Concernant l'investissement, cela n'a probablement pas pesé lourd dans les finances du géant de Redmond puisqu'il s'agit d'une de leurs propres productions. Le jeu nous emmène à travers le Moyen Âge et la Renaissance avec quatre campagnes solo étoffées, dont la première sur la Conquête Anglo-Normande par Guillaume le Conquérant et une autre sur la Guerre de Cent Ans.

Ce titre devrait ravir les aficionados de cette époque cruciale de l'Histoire occidentale. Bien que traditionnel dans son approche et sans bouleversements majeurs, il constitue une digne suite d'une série mythique. À l'instar de Humankind, Age of Empires 4, depuis sa sortie en octobre 2021, s'est bonifié grâce à de nombreux patchs et contenus supplémentaires. C'est, en 2023, l'un des jeux de stratégie les plus prisés, même après la sortie du très apprécié Company of Heroes 3 qui surfe de toute façon sur une toute autre période historique (la Seconde Guerre Mondiale).

Comme le veut la coutume, de nouveaux jeux vont continuer à arriver tout au long de l'année, et nous avons déjà les noms de ceux de septembre, dont notamment... Starfield le 6. C'est tout simplement incroyable et ça promet une rentrée sur les chapeaux de roues.