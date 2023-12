Est-ce que vous êtes prêts pour la période des fêtes de Noël ? Pour les abonnés au Xbox Game Pass, la réponse est évidemment oui. Microsoft a récemment annoncé la liste des jeux qui allaient intégrer le service en décembre 2023, et la valse des sorties a officiellement démarré le 1er. Deux nouveaux titres ont été ajoutés au catalogue.

Deux nouveaux ajouts pour le Xbox Game Pass

Avant même le début du mois, les deux opus de la licence Remnant ont fait leur entrée dans l'abonnement de Microsoft. Si vous aimez les TPS et les expériences ardues avec une pointe de soulslike, alors il ne faut surtout pas hésiter. Sinon, on vous invite à vous rabattre sur les nouveaux ajouts qui sont arrivés début décembre sur le Xbox Game Pass. On vous garantit qu'il n'y aura pas de grosse prise de tête. L'un d'entre eux propose même une aventure magique fort touchante.

Le premier dont on va parler, c'est Spirit of the North : Enhanced Edition. C'est une version améliorée du titre sorti en 2020 qui a été accueilli à bras ouverts par les joueurs. On y incarne un renard roux qui évolue dans des environnements somptueux inspirés des paysages de l'Islande. C'est une belle épopée qui fait voyager à travers le folklore nordique, et c'est parfait si vous avez envie de vous détendre. Sur Steam, le jeu affiche une moyenne « Très Positive » sur 3 078. En bref, il a du succès, et vous pouvez maintenant en profiter sur le Xbox Game Pass.

Le deuxième jeu qui a été ajouté sur le service, c'est SteamWorld Build. Le titre vient à peine de sortir, et il a déjà reçu bon nombre d'éloges sur la plateforme de Valve, avec une belle mention « Plutôt Positive » pour 337 avis. Ici, vous allez devoir exploiter une dernière fois la planète qui est en train de mourir. Faites le plein de ressources, et tenter d'utiliser des anciennes machines qui vous aideront à quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous êtes prêts à endosser ce rôle ? Alors foncez l'essayer sur le Xbox Game Pass.

Les autres ajouts du mois de décembre 2023

La première vague du Xbox Game Pass s'annonce bien chargée. Dès demain, ce sont quatre jeux qui vont intégrer les rangs de l'abonnement. Parmi eux, on retrouve le deuxième opus des nouvelles aventures de Lara Croft : Rise of the Tomb Raider. L'autre gros morceau à venir, c'est Far Cry 6 qui arrivera le 14 décembre prochain. Ces deux titres vont sans doute bien vous occuper, et si ça ne suffit, vous pouvez toujours jeter votre dévolu sur un autre jeu. Voici la liste complète :