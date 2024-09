Le Tokyo Game Show 2024 bat actuellement son plein et Xbox est venu ouvrir les festivités avec une conférence qui promettait d’être l’un des rendez-vous de cette fin de mois à ne pas manquer. En plus de mettre en lumière ses exclusivités et les titres de ses partenaires japonais, la firme de Redmond avait évidemment quelques surprises en stock pour les membres du Xbox Game Pass.

Toutes les annonces Xbox Game Pass du Tokyo Game Show 2024

À commencer par celle qui fera le plus de bruit. La série StarCraft s’émancipera de Battle.net et suivra les traces de Diablo 4 et Overwatch 2 avant elle pour rejoindre le service. Le 5 novembre, StarCraft: Remastered and StarCraft 2 Campaign Collection feront donc leur arrivée dans le catalogue. Ils seront en revanche réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et du PC Game Pass, comme toutes les nouveautés désormais. Une surprise ne venant jamais seule, l’ensemble des abonnés peuvent dès aujourd’hui découvrir plusieurs nouvelles productions nippones, dont deux licences légendaires.

Deux licences légendaires rejoignent le service

A commencer par We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, le deuxième épisode de la série délurée est donc maintenant disponible dans sa version remasterisée pour tous les membres du Xbox Game Pass. Il est accompagné par un second OVNI All You Need is Help. Un jeu multijoueur coopératif où vous devez résoudre des casse-têtes dans la peau d’animaux duveteux et adorables. Chacun possède des formes et caractéristiques uniques histoire, mais tous se transforment au fur et à mesure que vous progressez dans chaque niveau. Le clou du spectacle était cependant signé Square Enix, qui va régaler les amoureux de RPG. La licence emblématique Mana fait son arrivée par la grande porte sur Xbox. Trials of Mana et Legend of Mana, ont eux rejoint le Xbox Game Pass aujourd'hui. En résumé, voici toutes les annonces de ce Tokyo Game Show :