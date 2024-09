Le Xbox Game Pass propose une nouvelle offre qui ne passe clairement pas pour de nombreux joueurs, qui ont l'impression de se retrouver lésés. On vous explique tout.

Microsoft a récemment lancé une nouvelle formule d’abonnement, le Xbox Game Pass Standard, à 12,99 € par mois. Cette nouvelle option donne accès à une bibliothèque de jeux bien fournie et au multijoueur en ligne. Mais elle a provoqué quelques grincements de dents. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle retire l'un des atouts qui faisait la popularité du service : l’accès aux jeux dès leur sortie, ce qui fait beaucoup parler les joueurs.

Une nouvelle offre pour les joueurs pour le Xbox Game Pass

Avant cette refonte, les abonnés au Game Pass pour console bénéficiaient d'un accès immédiat aux jeux day-one. Des titres comme Starfield étaient inclus dans cette offre. Mais aujourd'hui, avec l’abonnement Standard, ces nouveautés ne sont plus disponibles dès leur lancement. Il faut désormais passer à l’abonnement Ultimate, à 17,99 € par mois, pour avoir ce privilège. Cette modification déplaît à beaucoup, car elle enlève une des raisons pour lesquelles le Game Pass était si attractif.

Autre point de friction : le sentiment que l'offre s'est réduite. Avec la nouvelle formule, certains jeux présents dans l'ancien catalogue du Game Pass pour console ne sont plus disponibles dans l'abonnement Standard. Résultat : beaucoup de joueurs ont l’impression d’obtenir moins pour le même prix. En retirant certains titres populaires, Microsoft semble vouloir orienter les utilisateurs vers l'abonnement Ultimate.

Une stratégie qui agace

Cette refonte n'est pas seulement perçue comme une perte de contenu, mais aussi comme une stratégie pour pousser les joueurs à dépenser plus. Microsoft a beau proposer différentes formules, beaucoup pensent que l'entreprise cherche avant tout à inciter ses abonnés à choisir l'option la plus chère. Cela alimente la frustration d'une partie de la communauté, qui y voit une manœuvre commerciale peu subtile.

Avec les formules Core, Standard, PC, et Ultimate, Microsoft voulait donner plus de flexibilité aux utilisateurs. Mais, pour certains joueurs, cela a eu l'effet inverse. Cette multitude d’options peut prêter à confusion et complique le choix de la meilleure offre.

