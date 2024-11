Si vous n'êtes pas encore abonnés au Xbox Game Pass, c'est peut-être le meilleur moment pour l'être en raison de nombreuses sorties inédites. En début de mois, l'abonnement a vu arriver StarCraft: Remastered, StarCraft II: Collection de campagnes et de Metal Slug Tactics. Depuis quelques heures, il est possible de voyager sans bouger de chez soi grâce à Microsoft Flight Simulator 2024. Un nouvel épisode très prometteur, mais qui connait des déboires de lancement avec un jeu est injouable chez certains.

L'un des plus gros Xbox Game Pass de 2024 dispo aujourd'hui

Microsoft Flight Simulator 2024 rencontre des petits pépins en raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées selon le constructeur. Trop d'abonnés Xbox Game Pass qui veulent tester la simulation d'aviation ? Possible. Il n'y a plus qu'à espérer que ça s'arrange rapidement et que le prochain jeu phénomène extrêmement attendu, qui débarque à 17h00 (heure française) sur le Xbox Game Pass, ne connaisse pas les mêmes mésaventures. Ce titre, c'est Stalker 2 ou S.T.A.L.K.E.R. 2 : The Heart of Chornobyl pour les plus pointilleux.

Un épisode toujours développé par GSC Game World dans des conditions très particulières. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le studio est en effet basé en Ukraine, et les développeurs ont donc été au cœur de cette guerre. Malheureusement, un membre de l'équipe parti au front est même décédé. Malgré ces grandes difficultés personnelles, Stalker 2 va enfin voir le jour sur Xbox Series X|S, PC et Xbox Game Pass dès aujourd'hui.

Comme son prédécesseur, Stalker 2 mélange FPS, horreur et simulation pour un cocktail à l'ambiance assez unique qui se déroule dans la Zone d'exclusion de Tchornobyl. On incarne toujours un Stalker dans ce terrain de jeu radioactif de 64 km² où il va falloir se battre pour sa survie. Si vous avez prévu d'y jouer en achetant le titre sur Xbox Series X|S ou PC, ou en le téléchargeant gratuitement via le Xbox Game Pass, attention ! Un patch colossal pourrait bien vous stopper dans votre élan de découvrir le soft dès cet fin d'après-midi. En plus des données initiales du jeu qui pèsent 146 Go, il faut récupérer la fameuse mise à jour de... 139 Go. Force à celles et ceux qui ont encore une connexion ADSL avec un bas débit.

Source : Xbox Wire.