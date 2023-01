Quatre jeux vont prochainement quitter le Xbox Game Pass. On retrouve dans le lot deux titres indépendants très appréciés par leur communautés respectives.

Véritable mine d’or pour des millions d’abonnés, le Xbox Game Pass accueille aujourd’hui deux jeux emblématiques de la licence Persona. Si les premiers ajouts de l’année officiels sont peu nombreux, on sait que Microsoft prépare en secret de nouvelles arrivées, qui seront très certainement révélées lors de sa conférence du mercredi 25 janvier. En attendant, quatre autres sorties non annoncées sont finalement attendues d'ici la fin du mois.

Quatre sorties supplémentaires pour le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass de janvier 2023 ne convainc pas entièrement les abonnés. Pour la première vague du mois, la firme de Redmond se repose sur trois grosses sorties : Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden… et c’est tout pour l’instant. Microsoft a promis que ce n’était qu’un échauffement et que d’autres surprises arriveraient d’ici la fin du mois. La première concerne visiblement quatre nouveaux départs qui n’avaient alors pas été annoncés. Comme l’ont remarqué de nombreux internautes, la section « Expiration imminente » contient un line-up flambant neuf, à savoir :

Donut County (PC, Xbox, Cloud)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (PC, Xbox)

Telling Lies (PC, Xbox, Cloud)

Worms WMD (Xbox, Cloud)

Ces quatre jeux devraient donc quitter le Xbox Game Pass dès le 31 janvier si l’on s’en tient aux habitudes de la marque verte. Il vous reste donc au moins deux semaines pour essayer ces titres avant leur départ. Comme d’habitude, si vous souhaitez les conserver, une remise de 20% est appliquée sur cette sélection lors d’un achat. Quant aux ajouts, il semblerait donc que Microsoft prépare des annonces surprises pour le 25 janvier. Des rumeurs laissent d’ailleurs entrevoir l’arrivée d’un énorme jeu qui beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Il n’y a plus qu’à patienter quelques jours pour en avoir le cœur net.