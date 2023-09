Comme à son habitude, le Xbox Game Pass s'apprête à laisser partir un certain nombre de jeux avant d'accueillir une nouvelle fournée. Pour être plus précis, six titres sur consoles Xbox vont disparaître de l'offre de Microsoft. Quant au Game Pass PC, il va devoir dire au revoir à huit jeux. Un léger avantage donc pour les détenteurs de la One et la Series. Ceci dit, vous avez encore le temps d'y jouer, mais le temps presse.

Les nouveaux départs du Xbox Game Pass

Alors que les nouveautés du Xbox Game Pass seront annoncées demain, Microsoft dévoile déjà les titres qui quitteront le service à compter du 30 septembre 2023. Dans ce petit lot, nous avons notamment Weird West, un action-RPG en vue du dessus qui a su rencontrer un public satisfait. En particulier du côté des férus de western complètement déjanté. Il faut dire que ce jeu édité par Devolver Digital fut pensé par les co-créateurs de Prey et Dishonored. Excusez du peu.

Si vous êtes plutôt penché FPS old school, le Xbox Game Pass vous donne encore l'occasion d'essayer Prodeus. Il est même possible d'y jouer à plusieurs en coopération ou en compétitif. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas affaire à n'importe quel jeu. Bon, certains d'entre eux n'ont clairement pas laissé une belle empreinte. C'est le cas d'Outriders, un TPS / shooter-RPG qui, malgré quelques gros points forts, n'a pas vraiment réussi à nous convaincre entièrement. Voici la liste des dernières sorties Xbox Game Pass du mois :

Weird West

Moonscars

Outriders

Beacon Pines

Despot's Game

Prodeus

Deux départs supplémentaires pour le Game Pass PC

Le Game Pass PC est un peu moins en veine, puisqu'il doit se séparer de deux jeux supplémentaires. Il s'agit de SHENZHEN I/O et Last Call BBS. Le premier est un jeu d'énigmes atypique où le joueur contrôle un ingénieur en électronique qui doit créer divers produits. Le deuxième est aussi un jeu de réflexion. Il vous propose de jouer à plusieurs puzzle game sur une vieille console. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons affaire au même développeur qui a l'air de beaucoup aimer la fusion entre rétro et puzzles.

Celles et ceux qui possèdent un abonnement au Xbox Game Pass peuvent encore donner une chance à ces jeux. Néanmoins, il ne va pas falloir traîner. Il reste donc exactement deux semaines pour se faire un avis sur ces productions. Cependant, la relève est assurée.

Pinocchio débarque et il n'est pas content

Parmi les grosses productions qui intègrent le Xbox Game Pass, on compte Lies of P. Pour rappel, c'est un Bloodborne-like qui nous plonge dans la peau d'une version de la marionnette assez sombre. Le jeu s'annonce nerveux et jouissif. En tout cas, il est fort attendu par les fans des créations de FromSoftware. Si vous avez envie d'y jouer, bonne nouvelle, il vient tout juste de sortir sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Et chose promise, chose due, il est bien accessible day one sur le Game Pass.