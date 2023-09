Le vent du changement va bientôt souffler sur le service de Microsoft. Dès le 14 septembre 2023, le Xbox Live Gold va tirer sa révérence au profit du Xbox Game Pass Core. Une formule moins chère qui proposera un catalogue de 25 jeux Xbox Series et One sans frais supplémentaire. On y retrouve des titres indépendants comme de grosses productions. Bref un petit aperçu de ce que l’offre classique propose, même si aucun nouveau jeu ne sera ajouté mensuellement. A contrario aucune sortie ne devrait être à déplorer dans le catalogue du XGP Core. Quant au Xbox Game Pass classique, il poursuivra bien sa petite routine malgré ce changement. Justement, les premières sorties du mois de septembre 2023 ont été dévoilées.

Les premières sorties Xbox Game Pass de septembre 2023

L’annonce des premiers jeux du Xbox Game Pass de septembre 2023 est imminente. Le mois sera avant tout marqué par l’arrivée de Starfield pour tous les abonnés, mais aussi Lies of P ou encore Payday 3. Un programme chargé qui s’accompagnera également de la pépite poétique qu’est Gris. S’il faut patienter encore quelques heures avant de découvrir le programme de la première moitié du mois, la liste des départs est quant à elle déjà disponible. Quelques jolis noms sortiront du Xbox Game Pass à compter du 15 septembre 2023, entre des licences marquantes, des titres très appréciés et d'autres moins connus. En voici la liste complète :

Amazing Cultivation Simulator

Tainted Grail: Conquest

Fuga: Melodies of Steel

Danganronpa V3

Metal Hellsinger

Train Sim World 3

DC League of Super Pets

Aragami 2

Sid Meier's Civilization VI

Il vous reste donc un peu moins de deux semaines pour essayer ces sorties avant qu’elles ne quittent le Xbox Game Pass. Comme d’habitude, celles et ceux qui souhaiteraient en conserver certaines dans leur bibliothèque bénéficieront d’une remise de 20% sur leur achat. Il faut dire que certains joueurs pourraient être tentés vu les noms sur la liste. On pense notamment à l’excellent visual novel sanglant Danganronpa V3, où une poignée de nouveaux élèves devront enquêter sur des meurtres complexes. Plus chronophage encore, Sid Meier’s Civilization 6 reste l’un des fleurons des jeux de simulation en tour par tour de ces dernières années.

Un titre ô combien apprécié par la communauté friande du genre. C’est un peu le même son de cloche pour le jeu indépendant Metal Hellsinger. Dans ce fast FPS rythmé, vous devez affronter les huit Enfers en suivant le beat de musiques de métal. Un titre qui s’est clairement démarqué à sa sortie et qui a fait mouche auprès des métalleux, mais pas que. Côté recommandations parmis ces départs du Xbox Game Pass, difficile de ne pas mentionner Fuga : Melodies of Steel. On imagine que les amateurs de RPG sont déjà bien occupés avec Sea of Stars, mais le jeu a connu son petit succès auprès des amoureux du genre. Vous avez donc encore quelques jours pour le tester avant qu’il ne quitte le service.