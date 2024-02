Chaque mois, plusieurs nouveaux jeux arrivent sur le Xbox Game Pass, comme dernièrement le phénomène Palworld ou encore l’excellent Persona 3 Reload, pour ne citer qu'eux. Mais qui dit entrées dit également sorties. Toutes les bonnes choses ont une fin et le Game Pass fait régulièrement le ménage pour faire de l’espace. Et en février, on va perdre deux petits jeux hyper appréciés.

Le Xbox Game Pass va perdre deux petites pépites en février 2024

On ne sait pas encore exactement le nombre exact de jeux qui entreront dans le Xbox Game Pass en février, si ce n'est les grosses sorties Day One comme ce fut le cas en début de mois avec Persona 3 Reload. En revanche, Xbox a déjà dévoilé deux jeux qui quitteront le catalogue prochainement. Deux titres relativement discrets, mais qui s'avèrent être d'excellentes surprises si l’on en croit les retours des joueurs.

Un jeu narratif multi-récompensé

La première sortie de ce mois de février s’appelle OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition. C’est un visual novel atypique où l’on suit Eda, une jeune femme capable d’entendre des mystérieuses ondes sonores, inaudibles pour le commun des mortels. Dans sa quête de réponses, elle croise un jeune homme qui, lui aussi, cherche la source de ces étranges ondes sonores. Un jeu narratif donc, récompensé à de multiples reprises et salué aussi bien par la critique que par les joueurs. On nous vend une narration prenante, des personnages attachants, une direction artistique inspirée et un fil rouge qui a vite fait de nous embarquer dans son univers. C’est du tout bon donc, mais si vous voulez rattraper votre retard, c’est maintenant, puisque OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition disparaîtra du Xbox Game Pass dès le 16 février prochain.

Un jeu de stratégie ultra apprécié

Même son de cloche pour le second jeu sortant du Xbox Game Pass ce mois-ci, Galactic Civilizations III, un jeu de stratégie 4X qui se déroule dans un univers de science fiction. Si la licence ne parlera certainement pas au premier venu, sachez qu'elle est l'une des meilleures représentantes du genre sur PC. Un nouvel épisode a d’ailleurs vu le jour l’année dernière et c'est déjà une pépite d’après les fans. Pour ce qui est de Galactic Civilization 3, le jeu est hyper apprécié par la communauté, mais a également été salué par la presse. Il peut se vanter d’avoir un très joli score Metacritic de 81, ce qui n'est clairement pas donné à tout le monde. Si vous êtes fan de SF et de jeu de stratégie, c’est peut-être le moment de jouer les curieux avant que Galactic Civilization 3 ne quitte le Xbox Game Pass le 16 février prochain.