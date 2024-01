9000 dollars ! C’est la valeur de tous les jeux ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass l’année dernière. Les abonnés en ont encore une fois eu pour leur argent, avec une pléthore de titres de tout calibre disponibles dès leurs lancements. À cela s'ajoutent des productions plus anciennes, mais non moins qualitatives qui se laissent découvrir par des millions de personnes. Microsoft devrait très clairement poursuivre sur sa lancée en 2024 avec un certain Hellblade 2 et un ambitieux STALKER 2 en têtes d’affiche. En attendant de découvrir la liste des ajouts qui ouvriront le bal cette année, la liste des sorties du Xbox Game Pass de janvier 2024.

De gros départs pour le Xbox Game Pass en janvier 2024

Le Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du marché, et il compte bien encore asseoir sa stature. Le calendrier des prochains mois reste encore un peu flou à ce stade. Avec des Persona 3 Reload, Open Roads, Avowed ou encore Microsoft Flight Simulator 2024 à venir, le service d’abonnement devrait encore une fois satisfaire tous les profils de joueurs. S’il faut théoriquement attendre quelques heures avant de découvrir les premiers ajouts de l’année, la liste des départs est d’ores et déjà révélée. Une première vague qui sera marquée par les sorties au catalogue de GTA 5 seulement quelques mois après son retour.

Naturellement, Persona 3 Portable et P4 Golden tireront également leur révérence pour laisser la place au remake du troisième épisode en février. Et pour le reste ? Voici la liste complète des titres qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 janvier 2024 :

Grand Theft Auto 5

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Garden Story

MotoGP 22

Deux ajouts déjà connus

Des départs qui seront évidemment compensés par de nouvelles arrivées dans les prochains jours. Lesquels ? Le mystère reste presque entier. Seules les deux disponibilités day one sont connues. D’un côté, Turnip Boy Robs a Bank, la suite du jeu indépendant déluré et acclamé. De l’autre, Go Mecha Ball, un petit twin-stick shooter orienté arcade et roguelite. Rendez-vous cet après-midi, normalement, pour découvrir les autres jeux qui les accompagneront dans les premières vagues du Xbox Game Pass de janvier 2024. Un petit peu de patience donc.