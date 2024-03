Le Xbox Game Pass frappe fort en ce mois de mars 2024. Il s'est offert de beaux titres comme Control dans son édition Ultimate, mais également No More Heroes 3 ou Warhammer 40,000 : Boltgun. Cependant, vous le savez, le service de Microsoft doit aussi se séparer de quelques jeux. On connaît d'ailleurs le nom des trois prochains qui vont sauter, et on peut dire que c'est regrettable vu les concernés. Si vous souhaitez les faire, c'est maintenant ou jamais, car la date butoir approche.

Trois gros jeux vont partir du Xbox Game Pass

Le premier, c'est le gros morceau du lot, c'est-à-dire Hot Wheels Unleashed. Lors de sa sortie, ce jeu de courses a mis une grosse claque à la plupart des joueurs. Après avoir construit le bolide de vos rêves, vous pouvez prendre part à des courses de voitures à couper le souffle. Le tout, sur des terrains qu'il est possible de construire soi-même. Pour celles et ceux qui ont grandi avec ces jouets, c'est l'occasion idéale pour s'y replonger. Vous n'allez pas être déçus du résultat. Par ailleurs, sachez que la version disponible sur le Xbox Game Pass comprend tous les DLC déployés à ce jour.

Ce jeu, comme les deux autres, partiront du service le 31 mars prochain. L'avantage avec une expérience comme ça, c'est qu'on peut simplement lancer quelques parties et en rester là, sans avoir l'impression d'être passé à côté du contenu dans sa globalité. C'est également le cas d'Infinite Guitars, qui va bientôt faire ses valises. Ici, on a affaire à un RPG rythmique avec des personnages haut en couleur et une jolie bande-son. Pour en faire le tour complet, ça devrait vous prendre entre 10 et 15 heures de jeu, ce qui est largement faisable avant la fin du mois.

Enfin, on a MLB The Show 23. Cette fois, c'est un titre qui s'adresse surtout aux fans de baseball. Elle s'en sort plutôt bien, avec un score Metacritic de 82/100 pour le Metascore, malgré un score utilisateur de 6,4/10. Quoi qu'il en soit, ça peut toujours être intéressant de le faire pour une raison bien précise. En effet, sa suite débarque dès demain sur le Xbox Game Pass. Vous pourrez ainsi comparer les deux, et voir les changements apportés par le studio.

Toutes les sorties du mois de mars 2024 sur le XGP

Voici la liste de toutes les sorties du mois de mars 2024 sur le Xbox Game Pass. Outre nos trois compères, on vous rappelle qu'il y a déjà eu deux départs. Il s'agissait de Hardspace : Shipbreaker et Shredders. Fort heureusement, Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered a finalement échappé à la sentence du géant américain. Il était sur la sellette, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, si vous cherchez un excellent RPG dessiné par les artistes des studios Ghibli, vous êtes à la bonne adresse.