Les mois passent et le Xbox Game Pass continue d’être l’un des meilleurs bons plans du marché. Avec ses nouveaux jeux chaque semaine, ses exclusivités disponibles dès leur lancement et certaines des grosses sorties de l’année des partenaires de Microsoft ajoutées day one au catalogue, le service a encore de beaux jours devant lui. Cette année, il accueillera de belles productions dont Hellblade 2 le 21 mai, le Skyrim-like d’Obsidian Avowed ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien. En 2023, l’éditeur américain a intégré pour plus de 9000 dollars de jeux à son catalogue et il compte bien poursuivre sur sa lancée. En attendant de découvrir toutes les nouveautés du mois prochain, nous connaissons déjà les premières sorties du Xbox Game Pass de février 2024.

Les dernières sorties Xbox Game Pass du mois

Le Xbox Game Pass poursuit toujours son cycle. Deux fois par mois, Microsoft annonce les futures arrivées au catalogue, donnant même parfois un avant-goût de ce qui nous attend le mois suivant. Ces entrées sont constamment contrebalancées par des sorties, qui s’en vont toujours par lot aux mêmes dates, au milieu et à la fin du mois. L’éditeur communique assez en amont sur ces futurs départs pour donner une chance aux abonnés de les essayer avant qu’ils ne quittent le service. Le 31 janvier, ce sont donc de nouvelles productions qui vogueront vers de nouveaux horizons, et contrairement aux premières sorties Xbox Game Pass de janvier 2024, elles se comptent sur les doigts d’une main. Après GTA 5 ou encore Persona 3 et 4, c’est donc au tour de deux nouveaux jeux de s’en aller.

D’un côté, Hitman World of Assassination, qui comprend les trois épisodes de la dernière et excellente trilogie. Enfilez le costume de l’Agent 47 pour mener à bien divers contrats dans plus de 20 destinations. Les jeux ont brillé pour leur liberté d’approche, leur gameplay bien pensé et sa grande rejouabilité. Parce que créativité rime avec létalité, vous pouvez débloquer de nouveaux équipements débloquant de nouvelles approches dans les missions, offrant ainsi une expérience rafraîchissante à chaque fois. À cela s’ajoute le mode Freelancer, qui s’appuie sur des éléments de roguelike pour une expérience de jeu infinie.

Quelques ajouts déjà confirmés

De l’autre, une sortie qui devrait passer assez inaperçue puisque ce ne sera pas une grande perte : F1 2021. La simulation de course commence sérieusement à dater et ses deux suites sont elles aussi intégrées au catalogue. Autant se pencher sur F1 2023 qui propose des graphismes améliorés et une expérience affinée. Hitman World of Assassination et F1 2021 ne seront donc plus disponibles dès le début de février. En revanche, Microsoft a déjà confirmé quelques ajouts comme le jeu d’aventure indépendant Anuchard et surtout Persona 3 Reload, le remake qui sortira le 2 février 2024, Open Roads, la nouvelle production des créateurs de Days Gone et le party game PlateUp. Ils seront accompagnés de plusieurs autres productions qui seront annoncées au cours du mois prochain.