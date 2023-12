Le Xbox Game Pass, c'est l'occasion de faire des jeux divers et variés sans avoir à mettre la main au portefeuille. Enfin, presque, puisqu'il faut tout de même payer l'abonnement. Mais si vous êtes un joueur régulier, c'est une bonne manière de faire des économies. Seulement voilà, certains titres disponibles sur le catalogue ne restent pas dedans éternellement. Un jour ou l'autre, ils peuvent sortir de ce dernier, comme ça va bientôt être le cas pour ces deux productions.

Les prochaines sorties du Xbox Game Pass en décembre 2023

Toutes les bonnes choses ont une fin, et ça comprend aussi les jeux accessibles dans l'abonnement de Microsoft. Les deux titres dont on va parler partiront du service le 31 décembre prochain, alors vous avez encore le temps d'en profiter. On va d'abord devoir dire adieu à la version Deluxe de Naraka : Bladepoint. Pourquoi cette édition précisément ? Tout simplement parce que le jeu est de base free-to-play. La version Deluxe octroie juste l'accès à des cosmétiques et autres goodies.

Si vous ne le connaissez pas, sachez que Naraka : Bladepoint est un battle royale où les parties peuvent aller jusqu'à 60 joueurs. Oui, 60, on vous laisse imaginer le chaos. Les combats sont bien nerveux, avec des personnages rapides disposant d'un arsenal offensif dévastateur. Les héros légendaires qu'on incarne possèdent des compétences uniques, et il faut s'en servir pour vaincre ses adversaires. La communauté semble très active, alors vous n'aurez aucun mal à vous lancer dans l'aventure sur le Xbox Game Pass.

Le deuxième qui va faire ses valises le 31, c'est Monster Train. Cette fois, on abandonne la nervosité de l'autre jeu pour se diriger vers un titre qui mélange roguelike et deck building. Ici, on nous envoie dans un train à destination de... l'enfer. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas un voyage de plaisir. Il va falloir prendre des décisions rapidement et disputer de nombreux matchs. Sur Steam, il a obtenu la moyenne « Extrêmement positive » pour 16 819 évaluations. Difficile de ne pas avoir envie d'y jeter un œil, surtout que c'est gratuit sur le Xbox Game Pass. Par ailleurs, sachez qu'il est possible de se battre contre d'autres joueurs en ligne.

Trailer de Monster Train, encore disponible sur le Xbox Game Pass

Les premiers jeux de 2024

Le mois de décembre 2023 ne va pas tarder à se terminer, et avant même la date butoir, Microsoft a déjà dévoilé deux ajouts pour le Xbox Game Pass en 2024. En premier, on a Go Mecha Ball, un jeu de tir à deux sticks (twin-stick shooter) saupoudré d'éléments de roguelite. Quant au deuxième, il s'agit de PlateUp! Avec lui, on se dirige vers le jeu de gestion de cuisine et de restaurant, toujours accompagné d'une touche de roguelite. Ici, on est plongé dans un voyage à travers des royaumes néon-lumineux, et on doit prendre part à des combats façon jeux de tir à deux sticks.